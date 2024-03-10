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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅4/141
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蘇丹紅風波 桃園下架金禾味香雞排浸漬粉等2產品

2024/3/10 20:58（3/10 21:06 更新）
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桃園市政府陸續接獲各縣市通報含蘇丹紅辣椒粉相關製品流入，衛生局10日指出，獲報後已立即通知業者下架及追查流向，並封存違規產品。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年3月10日
桃園市政府陸續接獲各縣市通報含蘇丹紅辣椒粉相關製品流入，衛生局10日指出，獲報後已立即通知業者下架及追查流向，並封存違規產品。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年3月10日
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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市衛生局今天表示，金禾味食品香料有限公司使用保欣公司含蘇丹紅青辣椒粉原料製成產品，包括薄皮辣味炸雞粉、香雞排浸漬粉2項再製產品，已通知下架回收。

桃園市政府衛生局發佈新聞稿表示，金禾味食品香料有限公司生產的薄皮辣味炸雞粉、香雞排浸漬粉2項再製產品，銷售於桃園市16家食品業者，隨即通知下架，經追查於架上未出貨尚有334.2公斤，預計11日回收完成。

另外，衛生局7日追查金禾味4家下游製造業者，均已完成稽查，經比對製令單，未再製貨品計有943.19斤予封存，已再製未出貨5014公斤，已請業者自主預防性下架。

另外也陸續接獲高雄市、台北市、台南市、南投縣、雲林縣等衛生局通知青辣椒粉、紅辣椒粉相關製品流入桃園市，衛生局指出，已立即通知業者下架及追查流向並封存違規產品。

衛生局說明，持續訪查轄內醫事機構、長照機構、產後護理之家，目前1家醫療機構有進貨統隆優-白胡椒粉，庫存品均已下架無使用，將持續針對各通路稽查並監督違規產品下架回收作業。（編輯：李錫璋）1130310

#桃園市
#蘇丹紅
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