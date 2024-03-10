蘇丹紅風波 北市：二荊條辣椒細粉別吃快退貨

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）台北市衛生局表示，津棧國際貿易有限公司進口辣椒粉也檢出蘇丹紅，該 原料分裝成產品「二荊條辣椒細粉」50包已售出給散客，呼籲購買民眾立即停用並退貨。

北市衛生局今天以新聞稿表示，昨晚接獲高雄市政府衛生局通知，津棧國際貿易有限公司進口辣椒粉（有效日期1150503及1150506）檢出含有蘇丹紅成分5-22ppb（限量標準：不得檢出），查下游商公司登記地位於北市轄內僅有「益昌實業有限公司」1家。

衛生局指出，該公司使用原料分裝成品名為「二荊條辣椒細粉」計50包，已全數銷售予不特定散客，北市衛生局已要求益昌公司妥善處理並辦理退貨相關事宜，民眾若有購買上述「二荊條辣椒細粉」請立即停止食用，並攜帶商品至益昌公司退貨。

北市衛生局表示，持續監測市售調味料產品，有疑慮產品命業者下架停止販售或使用，並監督下架回收作業；衛生局將持續加強稽查，如查獲違規，依法重罰絕不寬貸。（編輯：李錫璋）1130310