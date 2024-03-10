蘇丹紅辣椒粉風波 雲林清查縣內加工廠
2024/3/10 16:26（3/11 09:23 更新）
（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）蘇丹紅辣椒粉風波延燒，雲林縣衛生局日前針對縣內食品加工廠全數清查，抽驗辣椒粉。此外，高雄市棧國際貿易有限公司出售檢出蘇丹紅辣椒粉給雲林縣琴益辣椒加工廠，全數封存、未流入市面。
雲林縣衛生局今天表示，9日接獲高雄市衛生局通報，有關「津棧國際貿易有限公司」輸入及「製售」的辣椒粉（效期2026/05/06）檢出蘇丹紅色素，銷售至雲林縣琴益辣椒加工廠。
經查，該加工廠總計進貨1萬公斤（400包），皆未製成產品售出，目前已退貨367包，廠內餘33包待退貨。
雲林縣衛生局說，蘇丹紅辣椒粉風波延燒，衛生局日前針對縣內食品加工廠全數清查，抽驗辣椒粉。檢驗報告本週陸續出爐，倘若有異狀，將立即商品封存，並追查流向。（編輯：黃世雅）1130310
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