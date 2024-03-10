更多編輯台推薦新聞：
太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

二戰後最全面UFO調查 五角大廈：查無外星人證據
國際

二戰後最全面UFO調查 五角大廈：查無外星人證據

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
奧斯卡紅毯艾瑪史東薄荷綠立體禮服亮相 安雅泰勒喬伊魚鱗造型吸睛
首頁 / 生活
辣椒粉驗出蘇丹紅
新聞專題
辣椒粉驗出蘇丹紅8/141
首頁 / 生活

蘇丹紅辣椒粉風波 雲林清查縣內加工廠

2024/3/10 16:26（3/11 09:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市津棧國際貿易公司出售遭檢出蘇丹紅辣椒粉給雲林琴益辣椒加工廠，雲林縣衛生局9日派員前往稽查，經了解工廠總計進貨400包，並未製成產品售出，目前已退貨367包，廠內剩下33包待退貨。（雲林縣衛生局提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月10日
高雄市津棧國際貿易公司出售遭檢出蘇丹紅辣椒粉給雲林琴益辣椒加工廠，雲林縣衛生局9日派員前往稽查，經了解工廠總計進貨400包，並未製成產品售出，目前已退貨367包，廠內剩下33包待退貨。（雲林縣衛生局提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）蘇丹紅辣椒粉風波延燒，雲林縣衛生局日前針對縣內食品加工廠全數清查，抽驗辣椒粉。此外，高雄市棧國際貿易有限公司出售檢出蘇丹紅辣椒粉給雲林縣琴益辣椒加工廠，全數封存、未流入市面。

雲林縣衛生局今天表示，9日接獲高雄市衛生局通報，有關「津棧國際貿易有限公司」輸入及「製售」的辣椒粉（效期2026/05/06）檢出蘇丹紅色素，銷售至雲林縣琴益辣椒加工廠。

經查，該加工廠總計進貨1萬公斤（400包），皆未製成產品售出，目前已退貨367包，廠內餘33包待退貨。

雲林縣衛生局說，蘇丹紅辣椒粉風波延燒，衛生局日前針對縣內食品加工廠全數清查，抽驗辣椒粉。檢驗報告本週陸續出爐，倘若有異狀，將立即商品封存，並追查流向。（編輯：黃世雅）1130310

#雲林縣衛生局
#蘇丹紅
#辣椒粉
辣椒粉驗出蘇丹紅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蘇丹紅辣椒粉風波 新竹縣封存612箱代工醬料將銷毀
172.30.142.36