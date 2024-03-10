津棧產品再檢出蘇丹紅 高市府追罰120萬、停業6個月
2024/3/10 12:03（3/10 12:26 更新）
（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高市府衛生局今天表示，1日查扣「津棧國際貿易有限公司」多項產品檢驗，8日晚間再檢出1批含蘇丹紅成分，依法加重停業處分6個月、併追加重罰新台幣120萬元。
高雄市政府衛生局3月1日查扣「津棧國際貿易有限公司」輸入及製售多項產品逐項檢驗，檢驗結果陸續出爐，3月8日晚間再檢出1批（輸入許可證號：IFT12AI0090304）含蘇丹紅
成分，除先前已公布8批違規產品外，再新增1批。
蘇丹紅小百科
是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。
- 世衛組織列為第3級致癌物
- 在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據）
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衛生局今天發布新聞稿指出，此批為同報驗單號，內含2個有效日期產品，均檢出含有蘇丹紅成分5-22ppb，立即清查下游流向。
經查原料及製售產品共2萬1035公斤，流向台北市、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市，並已通知各縣市衛生主管機關監督下架。
衛生局表示，針對違規事證，將依法加重「津棧國際貿易有限公司」停業處分6個月、併追加重罰120萬元；此案累計罰款達438萬元。
衛生局說明，蘇丹紅色素非准用著色劑，不得使用於食品，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰，並依其情節最高可處7年以下有期徒刑及併科1億元以下罰金；衛生局表示，將持續加強稽查，若查有違法，必嚴懲不法業者。（編輯：陳仁華）1130310
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