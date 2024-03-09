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中市新增問題辣椒粉產品 學校及長照機構暫停使用

2024/3/9 12:31（3/9 13:16 更新）
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（中央社記者郝雪卿台中9日電）蘇丹紅辣椒粉風波，台中市政府食安處今天再公布新增使用問題辣椒粉的產品，要求下架回收。而台中市高中以下學校、醫院、安養及長照機構上千家已暫停使用問題調味料。

台中市食安處發布公告，新增保欣公司及佳廣公司問題批號椒粉流向，台中6家販售業者向台北市統隆企業購入的白胡椒粉，有使用到保欣公司問題批號的青辣椒粉製成，共計738公斤，已售出451.2公斤給零售業者、餐飲業及散客，產品已全數下架停止販售或使用，並回收中。

食安處表示，綠吔實業及味味香餐飲則是向南投縣母指料王公司購入白胡椒粉（問題批號的青辣椒粉製成），分別為849公斤及20公斤，均未使用並已退貨。

食安處指出，還有開店大師、樹森2廠及長興食品向南投縣母指料王公司購入雞心椒粉（使用到保欣公司問題批號的小米椒粉製成），共計購入215公斤，其中開店大師購入1公斤及長興食品購入50公斤，皆未使用且已退貨。

樹森2廠則是購入164公斤，已使用79.18公斤製成「麻辣湯底」、「孜然鍋風味湯底」、「麻辣肉燥」及「麻辣片筋」4種產品，食安處表示，除出貨給公司位於台中的3個營業處外，另也銷售給外縣市2家販售業者（台南市及高雄市），已通知全面下架停用，持續前往下游稽查釐清。

食安處說，還有台中1名個人賣家為台南市成功醬園的經銷據點，共進貨調味辣椒膏（使用佳廣公司雞心椒細粉製成）1640公斤，已銷售1300公斤給下游6家食材或餐飲業者，已通知全面下架停用，續前往下游稽查釐清中。

因應蘇丹紅辣椒粉及其相關調味製品影響層面擴大，台中市政府通知包含高中以下學校、醫院、安養及長照機構、各類護理之家等上千家，自主預防性暫停使用辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉（含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉）等辛香調味料。（編輯：郭諭儒）1130309

蘇丹紅辣椒粉風波，台中市食品藥物安全處9日再公布新增使用問題辣椒粉的產品，要求下架回收，並持續前往下游稽查。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月9日
蘇丹紅辣椒粉風波，台中市食品藥物安全處9日再公布新增使用問題辣椒粉的產品，要求下架回收，並持續前往下游稽查。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年3月9日
#台中市
#台中市食安處
#保欣公司
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