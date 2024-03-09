蘇丹紅食安風暴 王必勝：從源頭阻絕 驗出即禁進口

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）全台淪陷蘇丹紅辣椒粉風暴，衛福部次長王必勝今天表示，「會從源頭阻絕做起」，將從嚴管理，現在邊境100%逐批查驗，若驗出就禁止進口，且會把時間拉長，才能嚇阻這類事件。

含致癌物 蘇丹紅 蘇丹紅小百科 是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。 世衛組織列為第3級致癌物

在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無 致癌 證據） 看更多 關閉 的中國辣椒粉全台流竄，衛生福利部食品藥物管理署持續和地方衛生單合作加強查緝，今天公布最新結果，截至3月8日，共計下架及封存辣椒粉及其產品15萬2072.8公斤。

食安風暴持續擴大，王必勝下午出席腦庫與神經退化研討會，並在會前接受媒體聯訪時強調，「會從源頭阻絕做起」，除禁止部分問題廠商進口，接下來就是根據過去資料、抽驗結果，一層一層把問題產品找出來。

王必勝指出，將從嚴管理，包括環境部化學物質管理署列出的57種具食安風險疑慮化學物質都會納入討論，讓規定更嚴格，現在邊境不分來源國，100%逐批查驗，若驗出就禁止進口，且會把時間拉很長，才能嚇阻這類事件。

自去年12月11日起，邊境對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，才得輸入，預計執行至今年6月10日；並針對中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。

食藥署及地方政府衛生局同時擴大回溯，自2月21日起，抽驗這21家問題製造廠在去年12月11日前輸台的中國辣椒粉。食藥署副署長林金富接受媒體電訪表示，共抽驗59批，其中45批檢驗結果符合規定，14批檢出蘇丹色素與規定不符；累計18批檢出蘇丹色素與規定不符。

另外，還有1批問題產品是台南市政府衛生局自行查獲，台南市「葛瑞特洋菜企業有限公司」所輸入的中國「柘城縣恒豐食品有限公司」辣椒原料，有效日期為115年5月17日，違規品項持續由地方政府衛生局監督業者進行下架作業。換言之，目前總計19批不合格。

此外，林金富說明，自3月1日起，輸入食品無論在邊境或後市場，被查獲違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款「有毒或含有害人體健康之物質或異物」、第7款「攙偽或假冒」或第10款「添加未經中央主管機關許可之添加物」情事者，即依食安法第34條所定，中央主管機關遇有重大食品衛生安全事件發生，或輸入產品經查驗不合格的情況嚴重，立即停止其輸入查驗申請，杜絕非法產品於境外。（編輯：陳政偉）1130309