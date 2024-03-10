蘇丹紅食安風波 柯文哲：源頭管理是政府該做的事

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（中央社記者郭建伸台北10日電）蘇丹紅辣椒粉風波延燒，民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，源頭管理本來就是政府該做的事。媒體詢問是否敢吃現在的食物，柯文哲回應，不是敢不敢吃，「就算我不吃，我能夠不吃到嗎？」這才是困難點。

民眾黨台北市議員陳宥丞今天舉行服務處喬遷茶會，多名黨公職到場祝賀，除了柯文哲外，包含民眾黨立法院黨團總召黃國昌、黨團副總召黃珊珊、前立委吳欣盈、秘書長周榆修等人都一同與會。

柯文哲致詞時除了勉勵陳宥丞外，也致贈一盆小草作為喬遷禮物，並祝小草有一天會變成森林。

喬遷茶會結束後，柯文哲在現場接受媒體訪問。媒體指出，日前拋出議員「N+1」計畫，不僅基層反彈，國民黨桃園市議員凌濤也批評民眾黨現在的問題不在「+1」，而是連N都沒有，詢問如何看待。

柯文哲表示，目前民眾黨全台灣有15名議員，其實連N都沒有，但這就是小草精神。他說，目前要先建立人才庫，至於選舉等2026再講，現階段先「發現人才、培養人才」。

談及空戰、陸戰策略調整，柯文哲說，選舉完要「reset（重新啟動）」，很多東西都還在規劃，到時出爐再跟外界報告。

媒體也詢問如何看待近來的蘇丹紅辣椒粉風波。柯文哲表示，源頭管理本來是政府該做的事，應該要問當前的政府，不是問他。

由於蘇丹紅辣椒粉遭揭露被添加在多種食品及調味料，媒體詢問是否敢吃現在的食物。柯文哲說，不是敢不敢吃，「就算我不吃，我能夠不吃到嗎？」這才是困難點。

此外，內政部反詐宣傳雲端資料夾日前遭爆含有柯文哲競選音檔，媒體詢問是否認為捲入反詐風波。柯文哲僅笑說，「跟我認識的民進黨差不多」。（編輯：蘇志宗）1130310