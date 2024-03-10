更多編輯台推薦新聞：
二戰後最全面UFO調查 五角大廈：查無外星人證據
國際

二戰後最全面UFO調查 五角大廈：查無外星人證據

「金門」導演江松長爭奧斯卡獎：要讓國際了解台灣人的心情
娛樂

「金門」導演江松長爭奧斯卡獎：要讓國際了解台灣人的心情

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死
文化

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/300
首頁 / 政治

蘇丹紅食安風波 柯文哲：源頭管理是政府該做的事

2024/3/10 12:55（3/10 13:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北10日電）蘇丹紅辣椒粉風波延燒，民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，源頭管理本來就是政府該做的事。媒體詢問是否敢吃現在的食物，柯文哲回應，不是敢不敢吃，「就算我不吃，我能夠不吃到嗎？」這才是困難點。

民眾黨台北市議員陳宥丞今天舉行服務處喬遷茶會，多名黨公職到場祝賀，除了柯文哲外，包含民眾黨立法院黨團總召黃國昌、黨團副總召黃珊珊、前立委吳欣盈、秘書長周榆修等人都一同與會。

柯文哲致詞時除了勉勵陳宥丞外，也致贈一盆小草作為喬遷禮物，並祝小草有一天會變成森林。

喬遷茶會結束後，柯文哲在現場接受媒體訪問。媒體指出，日前拋出議員「N+1」計畫，不僅基層反彈，國民黨桃園市議員凌濤也批評民眾黨現在的問題不在「+1」，而是連N都沒有，詢問如何看待。

柯文哲表示，目前民眾黨全台灣有15名議員，其實連N都沒有，但這就是小草精神。他說，目前要先建立人才庫，至於選舉等2026再講，現階段先「發現人才、培養人才」。

談及空戰、陸戰策略調整，柯文哲說，選舉完要「reset（重新啟動）」，很多東西都還在規劃，到時出爐再跟外界報告。

媒體也詢問如何看待近來的蘇丹紅辣椒粉風波。柯文哲表示，源頭管理本來是政府該做的事，應該要問當前的政府，不是問他。

由於蘇丹紅辣椒粉遭揭露被添加在多種食品及調味料，媒體詢問是否敢吃現在的食物。柯文哲說，不是敢不敢吃，「就算我不吃，我能夠不吃到嗎？」這才是困難點。

此外，內政部反詐宣傳雲端資料夾日前遭爆含有柯文哲競選音檔，媒體詢問是否認為捲入反詐風波。柯文哲僅笑說，「跟我認識的民進黨差不多」。（編輯：蘇志宗）1130310

#民眾黨立法院黨團
#陳宥丞
#民眾黨團
#柯文哲
延伸閱讀
蘇丹紅食安風暴 王必勝：從源頭阻絕 驗出即延長禁輸時間指蘇丹紅與咖啡致癌風險同等級 食安辦挨批致歉：說明不夠詳盡柯文哲農地尚未改善？地方黨部：已整地將種芭樂
民眾黨台北市議員陳宥丞（右5）10日在內湖舉辦港湖服務處喬遷茶會，黨主席柯文哲（右4）與同黨籍立委黃國昌（右2）、前立委吳欣盈（右3）及市議員林珍羽（左）等人都到場共襄盛舉，並進行揭牌儀式。中央社記者徐肇昌攝　113年3月10日
民眾黨台北市議員陳宥丞（右5）10日在內湖舉辦港湖服務處喬遷茶會，黨主席柯文哲（右4）與同黨籍立委黃國昌（右2）、前立委吳欣盈（右3）及市議員林珍羽（左）等人都到場共襄盛舉，並進行揭牌儀式。中央社記者徐肇昌攝　113年3月10日
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
拋議員「N+1」基層炸鍋 柯文哲：還沒定案
172.30.142.41