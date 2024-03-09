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柯文哲農地尚未改善？地方黨部：已整地將種芭樂

2024/3/9 13:32（3/9 14:11 更新）
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民眾黨主席柯文哲農地違規使用，新竹市政府要求30天內改善。民眾黨新竹黨部主委李國璋9日表示，經申請2次展延，目前已整地完畢，近日將種植芭樂樹苗，會在期限內改善完成。中央社記者魯鋼駿攝 113年3月9日
民眾黨主席柯文哲農地違規使用，新竹市政府要求30天內改善。民眾黨新竹黨部主委李國璋9日表示，經申請2次展延，目前已整地完畢，近日將種植芭樂樹苗，會在期限內改善完成。中央社記者魯鋼駿攝 113年3月9日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）民眾黨主席柯文哲農地違規使用，新竹市政府要求30天內改善。民眾黨新竹黨部主委李國璋說，經申請2次展延，目前已整地完畢，近日將種植芭樂樹苗，會在3月18日前回復農用。

新竹市府產業發展處提供新聞資料指出，隆恩段1320地號土地所有權人已於2月17日再次申請改善期限展延，市府同意所請，改善期限將於3月18日屆滿。

產發處指出，屆期前如勘驗農地恢復農用，此案即結案；如農地未恢復農用即依農業發展條例第69條通知地政單位依區域計畫法辦理。

李國璋今天接受中央社記者電訪表示，經向市府相關單位申請2次展延，最後期限要在3月18日前改善完成，目前已鋪上可農用土壤，訂購的芭樂樹苗這2天會運抵現場並展開種植，會在期限內改善完成。

民進黨新竹市議員曾資程向中央社記者表示，根據「農業發展條例」，農業用地上興建有固定基礎之農業設施，應先申請農業設施之容許使用，並依法申請建築執照，但柯文哲農地目前情況，周邊仍可見水泥擋土牆，仍須市府認定是否符合規定完成改善。

曾資程認為，市府對柯文哲的農地案若有較寬鬆標準，未來對於其他民眾也應相同對待，遇類似情況就不該立即開罰，應給予2次申請展延、最長90天改善期限，相關認定標準也要一樣，這樣才是公平做法。

柯文哲持有在新竹市的農地去年12月遭踢爆違規使用，新竹市府要求30天內改善。當月22日由李國璋請廠商派機具進場刨除瀝青，經2次申請展延，改善期限最後需在3月18日完成。（編輯：方沛清）1130309

#李國璋
#曾資程
#柯文哲
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