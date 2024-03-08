台南查蘇丹紅青辣椒粉 逾1400盒製成白胡椒粉售出

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市政府衛生局今天追查蘇丹紅青辣椒粉製成白胡椒粉，分別在2家食品原料行下架681盒，但仍有逾1400盒售出流入市面。

台南市衛生局今天發布新聞稿指出，2家食品原料行進貨統隆企業使用保欣公司進口蘇丹紅青辣椒粉製成的「F0108優-白胡椒粉」，其中和新商行1800盒，下架525盒，元生雜糧行進貨300盒，下架156盒。

衛生局表示，2家食品原料行共進貨2100盒，除下架681盒，1419盒售出流入市面，販售對象是一般消費者，衛生局已要求業者回收，若消費者購買勿食用，可向原購買商退換貨。

此外，台南市慈光食品及典佑商行購買蘇丹紅辣椒粉，慈光食品使用高雄市佳廣國際貿易購買原料「雞心椒粉」共2065公斤，其中1015公斤已退回佳廣，其餘1050公斤製成B.B十三香辣油（145毫升/罐）共1萬9675罐，其中1萬7112罐出貨給全聯實業，已通知全聯下架回收，另現場封存2499罐。

典佑商行向高雄市佳廣國際貿易購入「韓式辣椒細粉」160包及「韓式辣椒粗粉」440包，截至昨天共下架「韓式辣椒細粉」91包（54.6公斤，600g/包）、「韓式辣椒粗粉」120包（72公斤，600g/包），已命業者下架回收相關產品及追蹤流向。

衛生局同時公布因應作為，要求台南市13家辣椒及製品輸入業者依中央規範每季自主檢驗，且就輸入辣椒相關原物料逐批檢驗「蘇丹色素」，出貨給下游業者時應主動提供檢驗合格報告。

台南市37家辣椒相關製品業者，必須向上游供應商取得辣椒原料檢驗合格證明才可製造。台南市連鎖販售業（全聯、統一超商等），應在門市明顯處自主揭露辣椒粉、咖哩粉等產品使用辣椒原料檢驗報告（含蘇丹色素）。（編輯：唐聲揚）1130308