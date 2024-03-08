食藥署：蘇丹紅辣椒粉是系統性事件 強力譴責

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）食藥署長吳秀梅今天說，中國辣椒粉含致癌物蘇丹紅是一個系統性事件，不管哪個國家，製造食品原料過程中，刻意添加不該有的物質，「其實非常不可取」，予以強力譴責。

蘇丹紅辣椒粉風暴全台淪陷，連胡椒粉、咖哩粉等多樣食品接連爆出含有蘇丹紅，霎時人心惶惶，衛生福利部食品藥物管理署今天緊急行文通知教育部，即起全國校園營養午餐暫緩使用辣椒粉1個月。

食藥署更祭出最嚴格稽查手段，即起不分來源國，邊境對進口辣椒採100%逐批查驗，查驗符合規定後，才得輸入，並將再擴大回溯過去3年輸入台灣的中國辣椒粉，聯手地方衛生局、內政部警政署保安警察第7總隊合作，在1個月內從源頭清查完畢。

食安問題燒不停，衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅接受「官我什麼事」節目專訪，今天釋出訪問內容。談到近期中國辣椒粉掀起食安駭浪，她直言「這個一定是個系統性的事件」，顯示中國在製造原料時，沒有相關管理機制。

吳秀梅重申，蘇丹紅是不被允許的，一旦是不被允許的東西被添加，且又不是只有一批，是連續很多批，這就是一個系統性問題，要予以強力譴責，不管在哪個國家，製造食品原料過程中，刻意去添加不該有的物質，「其實是非常不可取的」。

談到現行邊境管制措施，她解釋，半年內若有3批不合格，就會將抽驗比例從2%至10%，提高到20%至50%，後續若還有檢出，再加強至逐批100%檢驗。

吳秀梅指出，據統計，去年自中國輸入330批辣椒粉，邊境抽驗89批，其中7批被檢出不合格，食藥署早有警覺，因此也陸續提高抽驗比例，自去年12月11日起，邊境已採逐批100%抽驗。

為強化邊境把關措施，吳秀梅說，對於不應該在食品中出現的添加物，一旦發現，未來就直接將抽驗比例拉高至「100%逐批檢驗」，再看到不合格，就立刻禁止輸入，且是無限期的禁止，加強管制。

「其實要到中國那邊查察並不是那麼容易。」吳秀梅強調，所以食藥署的策略就是「既然不符合規定，那就不要用」，面對食安問題，不僅靠吹哨者，從政府、業者到消費者都在把關，除了強化邊境檢驗、後市場抽查，業者也應落實自主管理及通報機制，目標就是不讓違規產品流入食物供應鏈。

她以中國大閘蟹為例說明，因環境維護不佳，會有檢出戴奧辛的情形，一旦檢出，該養殖場就會立刻被禁止輸入，除了蘇丹紅、戴奧辛外，食藥署正評估環境部化學署列舉的57項物質，未來只要在邊境驗出，就禁止輸入。（編輯：陳政偉）1130308