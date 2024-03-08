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韓蜜、高麗國泡菜也用到蘇丹紅辣椒粉 新北要求儘速回收

2024/3/8 16:43（3/11 09:25 更新）
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韓蜜食品公司在官網發出韓式泡菜系列產品退貨公告。（圖取自韓蜜公司網頁hang-mi.com）
韓蜜食品公司在官網發出韓式泡菜系列產品退貨公告。（圖取自韓蜜公司網頁hang-mi.com）
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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市衛生局今天表示，追查高雄佳廣公司販售辣椒粉，給新北的2家公司製成韓式泡菜。其中，高麗國公司產品已無流通市面；韓蜜食品公司的泡菜仍在市面流通，已要求儘速回收。

蘇丹紅辣椒粉風波延燒，高雄市衛生局檢出含蘇丹紅的違規產品，來源上游供應商，為津棧公司與佳廣公司所輸入。

衛生局說，接獲高雄市衛生局通知，佳廣公司販售下游，新增新北市2家業者，立即前往稽查發現， 佳廣公司分別販售韓式辣椒細粉、與韓式辣椒粗粉，分別是高麗國公司960公斤及韓蜜公司720公斤。2家業者都將原料製成韓式泡菜，現場無原料及商品存貨。

其中，高麗國公司的韓式泡菜已超過商品效期，現已無流通市面。韓蜜公司製成8批不同效期批號的韓式泡菜，仍於市面流通。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦接受中央社記者電訪表示，已要求韓蜜食品公司盡速回收，今天於公司官網公告消費者退貨訊息。

另外，衛生局接獲台北市衛生局通知，統隆公司將含有蘇丹色素的「青辣椒粉」原料製成「優-白胡椒粉」共450公斤，出售給新北亞樂有限公司及加糧垣鑊公司。

新北市衛生局追查2家業者，已將產品全數售出給食品商行及散客。統隆公司通知後，業者已陸續回收中，衛生局將持續追蹤業者回收進度。（編輯：張銘坤）1130308

#高雄市衛生局
#新北市衛生局
#楊舒秦
#蘇丹紅
#辣椒粉
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