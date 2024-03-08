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蘇丹紅辣椒粉流入嘉義 市府責令涼麵等4業者回收

2024/3/8 18:11（3/8 18:16 更新）
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嘉義市衛生局近期接獲各縣市通報違規蘇丹紅辣椒粉產品流向嘉義市下游相關業者，第一時間啟動稽查。圖為稽查情形。（嘉義市衛生局提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月8日
嘉義市衛生局近期接獲各縣市通報違規蘇丹紅辣椒粉產品流向嘉義市下游相關業者，第一時間啟動稽查。圖為稽查情形。（嘉義市衛生局提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月8日
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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義市衛生局表示，近期接獲其他縣市衛生局通報含禁用蘇丹紅成分辣椒粉產品流向轄區業者，立即啟動稽查，查獲涼麵等4家業者進貨相關問題產品，已責令下架回收。

嘉義市衛生局今天發布新聞稿指出，違規辣椒粉產品流向嘉義市下游相關業者，第一時間啟動稽查，包括台南市久芳生物科技有限公司使用新北市保欣公司的小米椒粉，檢出蘇丹色素3號，製成「雞心椒粉」產品，並銷售至嘉義市1家涼麵業者3包、共3公斤。

衛生局查獲2.5包問題產品，這家涼麵業者已使用0.5包雞心椒粉製成辣椒油成品，已責令業者全數銷毀，並將問題產品下架，退貨回上游廠商。

衛生局表示，南投縣母指料王企業股份有限公司自行送驗新北市保欣公司的小米椒粉，檢出蘇丹色素3號，並製售成「雞心椒粉」，銷售至嘉義市1家販賣業者共25公斤，全數轉售至其他縣市業者，已通知其他縣市協助下架回收。

另外，南投縣母指料王企業股份有限公司還進貨新北市保欣公司「紅辣椒粉」產品，銷售至嘉義市1家販賣業者共20公斤，業者全數寄送至國外，已通知停止使用並銷毀。

衛生局指出，彰化縣堉華香料企業有限公司進貨津棧國際貿易有限公司及佳廣國際貿易有限公司的辣椒粉產品，檢出蘇丹色素3號，製售成「香辣十三香」及「胡椒鹽調味粉」。

其中，「香辣十三香」10包、「胡椒鹽調味粉」60包銷售至嘉義市1家雞排業者，業者使用58包做為調味粉均已用罄，剩餘12包已全數下架回收。

衛生局表示，將持續追蹤問題辣椒粉流向，針對有疑慮產品加強查核及抽驗，確保市民食品安全。（編輯：戴光育）1130308

嘉義市衛生局近期接獲其他縣市衛生局通報含蘇丹紅成分辣椒粉產品流向轄區業者，隨即啟動稽查行動，查扣到以問題原料製成的「香辣十三香」、「胡椒鹽調味粉」等產品。（嘉義市衛生局提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月8日
嘉義市衛生局近期接獲其他縣市衛生局通報含蘇丹紅成分辣椒粉產品流向轄區業者，隨即啟動稽查行動，查扣到以問題原料製成的「香辣十三香」、「胡椒鹽調味粉」等產品。（嘉義市衛生局提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月8日
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