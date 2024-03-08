邱國正：軍人不會考量政治 而是分析徵候料敵從寬

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（中央社記者游凱翔台北8日電）外界關切兩岸是否瀕臨戰爭，國防部長邱國正今天表示，不期望戰爭發生，但軍人要了解政治而非干預政治，因此軍方考量事情沒考量政治層面，要看的是徵候並向下分析，例如一個敵可能行動就包含7、8個徵候，並對此分析、料敵從寬。

邱國正昨天在立法院外交及國防委員會答詢指出，以往認定中共「第一擊」是指開砲、開槍，但國軍早已更改第一擊界定，只要共軍實體航空器逾越界線，國軍就視第一擊，予以反制。

國民黨立委羅智強昨天質詢表示，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山近期受訪指出，中國快艇翻覆案，政府若未能務實處理，兩岸敵意螺旋就會持續升高，中國要對台灣動武，一點也不驚訝，詢問政府有無降低敵意螺旋的方式。

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邱國正回應，敵意螺旋慢慢升高就會有很多意外狀況，雖克制但難免萬一擦槍走火，「這問題誰都不敢保證」，就跟海巡執法過程遇中國快艇翻覆，這種狀況不願發生，但還是碰到了，危機升高若啟戰端就不意外，所以並不樂見並努力防備。

立法院會今天上午繼續進行施政總質詢，媒體關切兩岸是否瀕臨戰爭。邱國正會前受訪表示，不期望有戰爭發生，但軍人要了解政治而不要干預政治，因此軍方考量事情沒有考量政治層面，要看的是徵候並向下分析，例如一個敵可能行動就包含7、8個徵候，並對此分析、料敵從寬。（編輯：蘇龍麒）1130308