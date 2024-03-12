邱國正：與國安局協調密切順暢 軍人一向料敵從寬

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（中央社記者吳書緯台北12日電）國防部長邱國正今天表示，國防部很多工作與國安局有關連，都能和諧密切來往，協調順暢，他自己也擔任過國安局長；至於研判敵情，軍人一定是料敵從寬，做最壞的打算。與國安局絕對不會有「他講的不對，我講的對」這種心態，希望大家都能了解。

立法院院會今天繼續對行政院施政總質詢。由於國安局長蔡明彥昨天表示，目前沒有任何情資顯示台海緊張情勢持續升高，因此有立委質疑這個說法「打臉」邱國正近日提及兩岸情勢嚴峻。

邱國正會前答覆媒體相關提問時表示，術業有專攻，國軍這方面很單純，就軍事立場判斷敵情一定是料敵從寬，並做最壞打算，所以就往這方面思考，並不是因為悲觀，而是軍人思考模式就是這個樣子。

邱國正說，有時立論不太一樣，但沒有說要別苗頭，這個問題本來很單純，軍事考量就是這種模式，不要以「我打臉誰，誰打臉我」來看，部會之間合作很密切，協調很順暢。

邱國正進一步指出，國防部很多工作與國安局有關連，平常都保持正常來往，而且相當和諧，他也曾經擔任過國安局長，不會故意說「他講的不對，我講的對」，絕對沒有這種心態，希望大家都能了解。

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至於美國有線電視新聞網（CNN）節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）說，台海情勢沒有最危險，只有「更危險」，邱國正表示，每位專家學者都有立論基礎，但國軍不能「你說風，我就是雨」，不會隨之起舞。

邱國正表示，各種論點對國軍都是參考，國軍要能看徵候，除了實際狀況，還要看後續狀況，經過研判才能決定用多大兵力、部隊，或是以什麼做法面對，要能主宰，不能「他講一句，我們就變一個」，否則還怎麼建軍。（編輯：郭無患）1130312