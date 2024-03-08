邱國正：戰時處理規定都有依據 掌握狀況讓民間安心

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（中央社記者范正祥台北8日電）國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院質詢時，關切因應台海情勢，國防部準備多少反制計畫。國防部長邱國正說，國軍戰時處理規定都有依據，一定有計畫，會掌握好狀況，讓民間安心。

立法院會今天對行政院長陳建仁施政方針及施政報告繼續質詢，相關部會首長列席。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時說，兩岸和平是人民的希望，面對兩岸關係嚴峻，感謝國防部長邱國正的用心，讓人民安心。邱國正說，「這是我們的責任」。

對於楊瓊瓔問及「第一擊」的定義，邱國正答覆，以往認定中共「第一擊」是指開砲、開槍，國軍才反擊，但現在發現有無人機、空飄氣球灰色地帶的問題，因此重新界定「第一擊」定義。

針對內海臨界線問題，邱國正答覆，內海12海里是最後防線，在24海里就不能退了。

談及兩岸關係，陳建仁說，「我們努力維持台海現況的和平」，每個人都希望台海能夠維持和平穩定。

國民黨立委徐欣瑩質詢時，質疑陸委會在兩岸關係上不溝通、不協調、不接觸，沒有實質作為，使得很多兩岸問題僵化，譬如講到M503航線推給交通部，農產品禁止登陸問題推給農業部，金廈海域執法問題推給海委會和海巡署，所有事情都甩鍋其他單位。

陳建仁澄清，陸委會沒有甩鍋，陸委會是做整合，是幫助各部會，陸委會盡了很大的努力。（編輯：翟思嘉）1130308