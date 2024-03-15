台南市黨部主委遇襲與選舉有關？綠：勿誤導視聽

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（中央社記者賴于榛台北15日電）民進黨台南市黨部主委潘新傳日前遭襲受傷，民進黨今天指出，此案調查尚未明朗，卻有媒體報導指此事與地方主委選舉有關，請相關人士自重、善盡查證責任，勿誤導社會視聽，傷害民進黨形象。

潘新傳13日在南區某家護理之家遇襲，遭人強拉出車、拉扯跌倒輕微挫傷，兩名涉嫌行凶男子事後向警方投案。網路媒體今天報導指此事在民進黨台南市黨部主委選舉前夕發生，引發關注。

民進黨今天透過媒體群組表示，潘新傳遭受暴力相向，民進黨第一時間得知即致電關心，了解傷勢，也請警政單位協助調查，勿枉勿縱，且當日適逢中央黨部全國主委會議，民進黨主席賴清德也當面關心，並感謝潘新傳負傷出席會議交換地方意見，顯見其重視工作。

民進黨說，譴責所有暴力行為，期待警方盡快釐清案情，但案情尚未明朗，卻有媒體繪聲繪影指該暴力事件與民進黨內部選舉有關，民進黨要表達強烈抗議。

民進黨說，無法理解編織故事的報導，也盼相關人士自重，善盡查證責任，勿誤導社會視聽，傷害民進黨形象。（編輯：蘇志宗）1130315