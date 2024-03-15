更多編輯台推薦新聞：
打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
無期徒刑假釋犯罪一律再關25年 憲法法庭判部分違憲：未分情節輕重
首頁 / 政治

台南市黨部主委遇襲與選舉有關？綠：勿誤導視聽

2024/3/15 16:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北15日電）民進黨台南市黨部主委潘新傳日前遭襲受傷，民進黨今天指出，此案調查尚未明朗，卻有媒體報導指此事與地方主委選舉有關，請相關人士自重、善盡查證責任，勿誤導社會視聽，傷害民進黨形象。

潘新傳13日在南區某家護理之家遇襲，遭人強拉出車、拉扯跌倒輕微挫傷，兩名涉嫌行凶男子事後向警方投案。網路媒體今天報導指此事在民進黨台南市黨部主委選舉前夕發生，引發關注。

民進黨今天透過媒體群組表示，潘新傳遭受暴力相向，民進黨第一時間得知即致電關心，了解傷勢，也請警政單位協助調查，勿枉勿縱，且當日適逢中央黨部全國主委會議，民進黨主席賴清德也當面關心，並感謝潘新傳負傷出席會議交換地方意見，顯見其重視工作。

民進黨說，譴責所有暴力行為，期待警方盡快釐清案情，但案情尚未明朗，卻有媒體繪聲繪影指該暴力事件與民進黨內部選舉有關，民進黨要表達強烈抗議。

民進黨說，無法理解編織故事的報導，也盼相關人士自重，善盡查證責任，勿誤導社會視聽，傷害民進黨形象。（編輯：蘇志宗）1130315

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.216