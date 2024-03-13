選後首場主委會議 賴清德促加強社群因應新選戰

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（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨今天召開2024大選選後首場地方黨部主委會議，與會人士轉述，黨主席賴清德提到，許多支持者質疑黨對假消息回應不夠，黨必須開始非傳統組訓工作，新時代選舉必須加強社群、拓展通路，每個人都變成多功能網路工具。

民進黨今天召開地方黨部主委會議，會議開始前，賴清德率與會者為日前病逝的創黨黨員、民進黨台東縣黨部代理主委張甲長默哀1分鐘。

賴清德提到，在常人安享晚年的歲數，張甲長仍然義不容辭臨危受命代理黨部主委，為黨犧牲奉獻，令人動容。

賴清德指出，為感念風聲鶴唳年代，為這片土地犧牲奉獻，勇敢突破黨禁，毅然決然加入民主進步黨創立黨與組建黨員，他將2024年總統大選選舉補助款，部分用於創黨或建黨黨員生活與弱勢照顧。

賴清德表示，經中央黨部組織部或中央黨部所屬二級黨部通報，或由個案自主申請，針對創黨及建黨黨員，也就是創黨5年，在1990年12月31日前入黨，獨居、中低收入戶、邊緣戶，或一時急難事故、喪葬致經濟困難的個人及家庭，提供生活照顧，這些都是民進黨應該要做的事。

另外，與會人士轉述，賴清德在會中談及，這次大選假消息太多，中央黨部接到許多民意電話反映指對於假消息的回應與反擊都不夠，以致於假消息頻傳。賴清德認為，民進黨並不是不澄清，而是通路不夠好。

賴清德說明，現在是新時代選舉，社群重要，希望各地方黨部主委都趕快建立LINE群組，而且要加強推廣，每個人都變成多功能網路工具。

與會人士轉述，賴清德以苗栗為例，提到苗栗的政黨結構已對民進黨不利，若通路更不好，在新時代選舉怎麼贏。

此外，民進黨台南市黨部主委潘新傳今早傳出在南部遇襲受傷，但潘新傳仍北上出席主委會議，與會人士轉述，賴清德看到潘新傳，特別慰問關心。（編輯：張若瑤）1130313