柯文哲：總統本人親邀會面沒理由拒絕 贊成政黨溝通

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（中央社記者郭建伸台北15日電）總統蔡英文昨天邀請民眾黨主席柯文哲進行重大國政議題對話引發關注。柯文哲今天受訪表示，總統本人親自邀約，他沒有理由拒絕，且他選舉時主張政黨和解、社會和諧、兩岸和平，贊成政黨溝通平台概念。

媒體詢問，有無可能跟準總統、民進黨主席賴清德會面。柯文哲表示，若有邀約當然可以討論，不過政黨溝通平台的觀念是蔡總統提出，賴清德繼任後是否願意做，就要問賴清德。

蔡總統昨天邀請柯文哲赴總統府進行重大國政議題的對話，雙方就政黨溝通平台、強化社會安全網、勞保年金改革、強化國防預算等議題進行交流。由於這是2018年蔡總統與柯文哲在北門會面後首次碰面，格外引發關注。

柯文哲今天上午赴民眾黨團參與黨團會議，並於會後接受媒體訪問。

談及昨天蔡柯會起因，柯文哲表示，今年農曆年大年初一時，蔡總統本人致電給他，希望有機會當面講話，昨天會面時，蔡總統提到希望建立政黨溝通平台。

柯文哲表示，一開始蔡總統希望在官邸會面，但他認為既然是正式的拜會，還是用總統府的會議室，「公事公辦」就行。

對於外界形容蔡柯會面如同「招安摸頭」，柯文哲表示，在野黨有監督執政黨職責，但他認為政黨溝通平台有好處且必要，不認為有招安的問題。

媒體詢問，與蔡總統很久沒見面且常公開批評，答應會面前是否猶豫很久。

柯文哲笑說，他哪有常罵蔡總統，這是典型的挑撥離間。話鋒一轉，柯文哲表示，總統本人親自邀約，他沒有理由拒絕，且在選舉時主張政黨和解、社會和諧、兩岸和平，他也贊成建立政黨溝通平台。

至於蔡柯會面是否為2026綠白合鋪路，柯文哲則說，這是想太多，其他的以後再講。（編輯：林淑媛）1130315