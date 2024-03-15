蔡英文會柯文哲交流4議題 陳建仁：樂見朝野放棄成見彼此合作

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（中央社記者王揚宇台北15日電）總統蔡英文14日與台灣民眾黨主席柯文哲在總統府會談，雙方就勞保年金改革等重要議題進行意見交流。行政院長陳建仁今天受訪說，大家都很樂意看到朝野放棄成見，彼此合作，一起打造更堅韌溫暖的台灣。

總統府14日透過新聞稿表示，蔡總統午間於總統府內與柯文哲會談，雙方就「勞保年金改革」、「提升國防預算」、「強化社會安全網」，及「政黨溝通平台」等重要議題進行意見交流。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳建仁會前接受媒體聯訪，針對蔡柯會等議題說明。

陳建仁說，感謝蔡總統和柯文哲會面，對於對國家重要政務提供很多寶貴意見，像是勞保、軍備採購等，這都是福國利民很重要的工作，很樂意看到朝野放棄成見，彼此合作。

陳建仁表示，這也如同副總統賴清德所說，選後大家應該團結一致，使台灣越來越好，他也要再次呼籲，朝野之間要彼此互相制衡監督，但也需要合作團結一致，一起打造更堅韌溫暖的台灣，而且透過這樣的過程，他覺得很有助益，也展現出台灣自由民主越來越成熟，以及自由民主的發展是大家應該要珍惜。（編輯：蘇龍麒）1130315