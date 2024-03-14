蔡總統有意與朱立倫會面 國民黨：持續討論適當機會

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）總統蔡英文今天與民眾黨主席柯文哲在總統府會談，蔡總統也期盼能與國民黨主席朱立倫擇定合適時間，進行會面交流。對此，國民黨發言人楊智伃表示，台灣大步向前是大家的期盼，對於會面事宜，將持續討論適當互動機會。

蔡總統今天與柯文哲在總統府會談，總統希望未來能夠持續建立「政黨溝通平台」，在重大國政議題上，凝聚朝野及社會最大共識；蔡總統也期盼能與朱立倫擇定合適時間，進行會面交流。

對此，楊智伃回應表示，台灣大步向前是大家的期盼，對於會面事宜，將持續討論適當互動機會。

藍營人士指出，蔡總統卸任前想達到一個高度、可以理解，但重大政策包括食安、兒童、能源等議題，都需要進一步探討解方，在這些爭議未解決時，朱立倫思考是否與蔡總統見面，就會有多一層次的考量。

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不願具名的國民黨立委認為，蔡總統任內甚少與在野黨主席會面，即將卸任才安排，感覺像是個過場，且時間點也有點奇怪；但蔡總統真想要找在野黨談談，也是樂觀其成。

對於蔡總統今天與柯文哲在總統府會面，總統府副秘書長張惇涵表示，蔡總統於大年初一時，主動致電朱立倫與柯文哲，除互道新春祝福，蔡總統並同時邀約兩位在野黨主席能於合適時間，分別會晤交流。（編輯：林克倫、謝佳珍）1130314