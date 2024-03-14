傳整併黃復興引中方質疑 朱立倫：毫無根據臆測

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（中央社記者葉臻桃園14日電）國民黨主席朱立倫日前整併黃復興黨部，傳出引起中國對國民黨兩岸路線的警覺。朱立倫今天指出，這個傳聞是毫無根據的臆測。

朱立倫中午前往桃園市出席桃園市歷任縣市長聯誼會，並接受媒體聯訪。媒體提問，外傳國民黨副主席夏立言再赴中國訪問是為朱立倫訪中鋪路，目前是否有訪中的打算。

對此，朱立倫表示，夏立言上次前往中國拜訪台商、台胞、台生時就已經說明，因各地有太多台商，要分兩次去，夏立言這次主要是去重慶、成都等地；對於在中國工作、求學、投資的人應該持續表達關心並作為後盾，目前他還沒有任何的相關規劃。

媒體詢問，外傳中國對於朱立倫日前整併國民黨黃復興黨部，以及台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕避談「九二共識」有微詞。

朱立倫回答，這個傳聞是毫無根據的臆測，他客觀地講，如果這樣子寫1篇文章就造成1個新聞，這就是台灣目前媒體的特色，完全沒有任何根據，完全是臆測。

對於國民黨台北市議員陳重文遭檢舉接受廠商招待等今天被台北地檢署指揮廉政署搜索約談，朱立倫表示，「我不清楚」。（編輯：戴光育）1130314