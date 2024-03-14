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國共關係急轉直下？國民黨：一直維持良好對話溝通

2024/3/14 10:53
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）媒體報導指國民黨與共產黨關係急轉直下，國民黨今天表示，部分內容嚴重偏離事實，國民黨基於九二共識、反對台獨立場，與對岸一直維持良好的對話與溝通管道，也因此維繫兩岸和平與安全。

針對有媒體以「國共關係急轉直下，北京不滿蔣萬安與朱立倫兩件事」為標題，表示國民黨黨主席朱立倫近日決定啟動黨的改革工程，第一刀就揮向黃復興黨部，除引發黨內關注兩岸論述是否成為下一個調整目標，也加深北京對國民黨當權派兩岸路線走向的疑慮。

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國民黨今天透過新聞稿澄清，對於兩岸關係的立場，國民黨一向堅守「九二共識、反對台獨」，這個立場不僅符合中華民國憲法精神，也依循中國國民黨的黨章、黨綱規定，所有從政黨員都必須遵守。在這個兩岸共同政治基礎上，國民黨與大陸一直維持著良好的溝通與交流，所謂「急轉直下」說法，是完全不符合事實的誇張敘事。

國民黨強調，黨務的改革和振興，不僅攸關黨的長遠發展，也關乎台灣民主政治的品質。黃復興黨部的組織再造，單純是為了對全體黨員期望國民黨改革所做出的回應，外界不需要任何事情都往兩岸關係方面做聯想，這只會把問題複雜化，不利於改革的進行。（編輯：林淑媛、翟思嘉）1130314

#共產黨
#蔣萬安
#朱立倫
#國民黨
#黃復興
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