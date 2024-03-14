賴清德：不老騎士精神具3意義 生命故事值得學習

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（中央社記者溫貴香台北14日電）副總統賴清德今天接見2024不老騎士表示，不老騎士的精神具3大意義追逐夢想、挑戰自我、公益助人，每一名不老騎士都有美好的生命故事，非常值得台灣人學習。

副總統賴清德上午在總統府秘書長林佳龍陪同下接見弘道老人福利基金會2024不老騎士，他致詞時首先代表總統蔡英文歡迎不老騎士來到總統府。

賴副總統表示，不老騎士的精神具有3項意義，第一，追逐夢想，不老騎士在年長時，仍勇敢追求年輕時的夢想。第2，挑戰自我，不老騎士並未因年紀增長或體力不足，就裹足不前，反而繼續挑戰自我。第3，公益助人，每一年不老騎士環島一周，都為弱勢銀髮長輩製作餐食、募款，令人感佩。

賴副總統提到，今天現場跟大家一起騎車環島，還包括100歲的郭深森；而65歲邱吉興幼時因車禍失去右腿，在2021年仍成功挑戰攀登玉山，非常不簡單。他認為，每一名不老騎士都有非常好的生命故事，非常值得台灣人學習。

賴副總統感謝弘道老人福利基金會董事長王乃弘，連續13年舉辦不老騎士追夢活動；也長期關懷銀髮長輩，舉辦圍爐活動，把溫暖傳到社會每一個角落。

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「不老騎士為愛千里」公益環島活動於2019年開始舉辦，每年由長者挑戰機車環島圓夢，並結合公益愛心募款活動；今年3月將再次出發，期讓更多人關心長者用餐需求與健康議題。

隨後，賴副總統致贈台灣抱枕，由郭深森代表接受；也在郭深森衣服背面貼上「我100歲，環島中」大貼紙；賴副總統並與不老騎士一同至總統府前階梯大合影，充滿活力齊呼口號「2024不老騎士為愛千里」，現場氣氛十分熱鬧。（編輯：蘇志宗）1130314