更多編輯台推薦新聞：
美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

賴清德：不老騎士精神具3意義 生命故事值得學習

2024/3/14 16:22（3/14 16:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北14日電）副總統賴清德今天接見2024不老騎士表示，不老騎士的精神具3大意義追逐夢想、挑戰自我、公益助人，每一名不老騎士都有美好的生命故事，非常值得台灣人學習。

副總統賴清德上午在總統府秘書長林佳龍陪同下接見弘道老人福利基金會2024不老騎士，他致詞時首先代表總統蔡英文歡迎不老騎士來到總統府。

賴副總統表示，不老騎士的精神具有3項意義，第一，追逐夢想，不老騎士在年長時，仍勇敢追求年輕時的夢想。第2，挑戰自我，不老騎士並未因年紀增長或體力不足，就裹足不前，反而繼續挑戰自我。第3，公益助人，每一年不老騎士環島一周，都為弱勢銀髮長輩製作餐食、募款，令人感佩。

賴副總統提到，今天現場跟大家一起騎車環島，還包括100歲的郭深森；而65歲邱吉興幼時因車禍失去右腿，在2021年仍成功挑戰攀登玉山，非常不簡單。他認為，每一名不老騎士都有非常好的生命故事，非常值得台灣人學習。

賴副總統感謝弘道老人福利基金會董事長王乃弘，連續13年舉辦不老騎士追夢活動；也長期關懷銀髮長輩，舉辦圍爐活動，把溫暖傳到社會每一個角落。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「不老騎士為愛千里」公益環島活動於2019年開始舉辦，每年由長者挑戰機車環島圓夢，並結合公益愛心募款活動；今年3月將再次出發，期讓更多人關心長者用餐需求與健康議題。

隨後，賴副總統致贈台灣抱枕，由郭深森代表接受；也在郭深森衣服背面貼上「我100歲，環島中」大貼紙；賴副總統並與不老騎士一同至總統府前階梯大合影，充滿活力齊呼口號「2024不老騎士為愛千里」，現場氣氛十分熱鬧。（編輯：蘇志宗）1130314

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63