賴總統煎菜頭粿 提前陪新北三峽獨居長輩圍爐

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）賴總統今天前往新北三峽陪伴獨居阿嬤、百歲騎士、不老棒球員圍爐，提早歡慶春節。總統特別下廚為長輩煎菜頭粿，關懷保暖提醒注意健康，並肯定長輩保有追夢的熱情與行動力。

弘道老人福利基金會下午發布新聞說，總統賴清德將近中午11時30分許，到達新北市三峽區偏遠竹崙山區，參與基金會舉辦的「寒冬助老」服務，陪伴獨居的87歲阿嬤趙阿哖圍爐。

基金會表示，賴總統歷年來曾在新北金山區、平溪區陪獨居長輩或高齡夫婦提前圍爐，今年到新北圍爐邀百歲不老騎士郭深森，與不老棒球員代表詹文清一起提前過節。

賴總統在基金會董事長王乃弘陪同下，步行一小段坡路後，抵達阿嬤家拜早年、話家常。總統並稱讚阿嬤家的景色優美，空氣清新，難怪她在先生過世後，仍堅持守在住大半輩的山區不肯離開。

因強烈大陸冷氣團來襲，山區氣溫相當低，與會人士告訴中央社記者，賴總統特別問阿嬤「你知道我是醫師嗎」，並提醒阿嬤天氣冷要保暖，如身體不適一定要通知女兒等親人。

賴總統致贈3名長者堅果飲、手部護腕、保暖圍巾、新春賀卡等禮物後，也穿上圍裙，在廚房為長輩煎菜頭粿（蘿蔔糕），並親自端上桌為圍爐加菜，並稱讚鬆軟好入口的菜頭粿，是適合長輩們品嚐「好彩頭」的祝福。

與會者描述，賴總統知道阿嬤喜歡吃魚，特別細心夾魚肉給阿嬤，也添一碗熱湯給長輩暖暖身子，讓阿嬤很高興，特別請總統幫她在春聯上簽名留念。

基金會表示，另兩名長者與賴總統有過一面之緣，去年3月賴總統曾在總統府接見郭深森領軍的不老騎士車隊；2023年時任副總統時，也曾為不老棒球聯盟決賽開球，當時詹文清擔任捕手。

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賴總統今天看到郭深森時，還開玩笑的說，「你今天有騎車來嗎」，並鼓勵他要繼續騎下去，勇敢熱情追夢實現理想。

基金會每年歲末都發起「寒冬助老、刻不容緩」的獨居弱勢長輩照顧關懷計畫，王乃弘表示，台灣邁入超高齡社會，賴總統以實際行動關懷長輩，重視高齡議題，相信政府與民間努力，可更多長輩們安享老後生活，銀齡浪潮將成為台灣的軟實力。（編輯：張銘坤）1140110

總統賴清德（右2）10日低調前往新北市三峽區陪伴長者圍爐，提前慶祝農曆新年，賴總統還親自下廚為長輩煎蘿蔔糕。（弘道老人福利基金會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月10日