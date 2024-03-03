無視中國使館抗議 印度媒體再刊吳釗燮專訪

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影片來源：Newsx Live

（中央社記者林行健新德里3日專電）印度電視新聞頻道News X近日專訪外交部長吳釗燮，遭中國駐印度大使館抨擊，但News X的關係媒體今天再刊登吳釗燮的專訪摘要，強調台、印度連線對塑造新世界秩序的重要性。

News X於2月29日播出對吳釗燮的專訪，影片長度大約20分鐘。吳釗燮在節目中說明印太情勢及台印關係，強調台灣將致力拓展台印雙邊合作。

專訪播出後隔天，中國駐印度大使館官網發表聲明，抨擊「某印度電視台」為「台獨」和虛假言論張目，嚴重違背一個中國原則，宣稱此舉是完全不可接受的。

News X並未將專訪下架，截至今天上午，訪談影片光是在YouTube就有1萬多次的瀏覽。

另一方面，與News X同屬印度ITV媒體集團的印度「週日衛報」（Sunday Guardian），今天刊出了News X專訪吳釗燮的文字摘要。

根據週日衛報的報導，吳釗燮回應俄烏戰爭及以巴衝突對台海及印太和平穩定影響時指出，中國不斷透過軍事壓力、經濟脅迫、混合戰及灰色地帶戰略威脅台灣，也在東海、南海威脅日本及菲律賓，還試圖向太平洋地區擴張勢力、在印度洋沿岸以「珍珠鏈」（string of pearls）戰略擴張影響力。

吳釗燮強調，獨裁國家有彼此靠攏合流的趨勢，因此民主國家沒有退路，唯有持續加強合作，共同遏止威權國家聯手擴張。

他感謝印度政府多次表達對台海和平穩定的重視，稱印度是「四方安全對話」（Quad）重要成員，可發揮對抗威權擴張的重要角色，台灣期待與印度加強經濟、文化、教育及農業等面向的合作與交流。

此外，吳釗燮也希望印度能與台灣洽簽自由貿易協定，以降低台灣將產業轉移到印度的成本，強化雙方在半導體產業和其他相關產業進一步合作的前景。

News X電視台在2月29日當天除了播出吳釗燮的專訪之外，也邀請了學者與國際關係專家評論訪談內容。

印度退休外交官穆克吉（Bhaswati Mukherjee）在節目上說，中國在巴基斯坦及印度東北地區動作頻頻，加上台灣在半導體技術上具有領先優勢，使得印度在政治及商務上，都有必要加強與台灣的關係。（編輯：張芷瑄）1130303