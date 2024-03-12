蒙特內哥羅媒體不畏中國施壓 拒絕撤除劉世忠專訪

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（中央社記者林尚縈柏林12日專電）駐匈牙利代表劉世忠日前接受蒙特內哥羅重要媒體「每日新聞」（Vijesti）專訪，報導刊出後遭中國駐蒙特內哥羅大使館抗議，要求撤除報導，對此每日新聞回應「無法移除」，堅守媒體獨立與自由。

隨烏俄戰爭陷入僵局，東歐媒體關注當前國際衝突如何影響台海局勢，駐匈牙利代表劉世忠近日接受兼轄國多家媒體專訪，分析烏俄戰爭對台海局勢影響，並與巴爾幹地區讀者分享台灣民主和經貿發展經驗。

針對台海局勢，劉世忠向蒙特內哥羅媒體「每日新聞」（Vijesti）說明，台灣已是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，亦無宣布獨立之必要，並強調俄烏戰爭的爆發讓台灣人對威權國家更加警覺，捍衛民主生活方式的決心不容挑戰。

劉世忠指出，台海局勢穩定符合各方利益，包括美、日、澳、韓、菲及多個歐洲國家在內之國際社會成員均呼籲中國勿以軍事手段破壞台海現狀。

「每日新聞」也關心北京經由投資擴大在巴爾幹半島影響力的問題，對此劉世忠回答，中國透過「一帶一路」在巴爾幹地區插旗，但該計畫在許多國家已造成債務危機或貪腐問題，成效不如預期，反之台灣是國際社會的良善力量，願透過透明、公開的方式協助巴爾幹國家發展。

他舉例，台灣在蒙特內哥羅等巴爾幹島國家與歐洲復興開發銀行（EBRD）合作，推動職業訓練計畫，造福許多當地年輕學子；亦邀請巴爾幹地區產官學各界人士赴台參加世界智慧城市論壇，分享台灣成功經驗。

專訪於3月10刊載於紙本，隔日即遭中國駐蒙特內哥羅大使館抗議。面對撤除報導要求，「每日新聞」僅向對方回應「無法移除」，專訪於「每日新聞」蒙語與英文入口網站目前共計有近6萬瀏覽人次。

「每日新聞」隸屬蒙特內哥羅最大媒體集團，為中間偏左及親歐派媒體，2018年該報調查記者拉基奇（Olivera Lakić）因長期追蹤當地政商勾結與腐敗的新聞遭槍擊，引起國際社會關注。

隨著去年親歐派總統米拉托維奇（Jakov Milatović）上任，蒙特內哥羅正加速推動入歐，在成為歐盟成員國之前，蒙國必須更強化新聞自由與記者安全，以符合歐盟對成員國媒體安全與自由的嚴格標準。（編輯：陳慧萍）1130312