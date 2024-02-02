姚金祥：俄烏戰爭讓中國瞭解 武力無法輕取台灣

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）駐英國代表姚金祥指出，中國從俄羅斯對烏克蘭的侵略行動瞭解到，軍事力量不足以脅迫台灣及世界屈從於北京的「一中原則」；即便是俄羅斯這樣的軍事強權，在烏克蘭戰場也遭遇挫折。

至於台灣自俄烏戰爭汲取的教訓，姚金祥說，台灣瞭解到必須進一步強化不對稱作戰能力、發展本土軍工業，並建構「全社會」防衛體系、增強民眾的決心與韌性。

姚金祥近日接受英國「天空新聞網」（Sky News）電視台1月新推出的旗艦節目「哈金看世界」（The World with Yalda Hakim）專訪時，作以上表示。「哈金看世界」為國際新聞節目，由曾任職英國廣播公司（BBC）的「天空新聞網」首席國際新聞主播哈金（Yalda Hakim）主持。姚金祥接受哈金專訪的片段今天晚間播出。

姚金祥說，中國從未放棄武力犯台以達成「統一」目標；中國仍在為可能發生的台灣海峽突發事件作準備。

關於前美國總統川普（Donald Trump）可能重返執政是否值得擔憂，姚金祥說，台灣在美國一向享有強勁的跨黨派支持，希望確保無論是誰贏得選舉，美國政府都將延續依據「台灣關係法」，向台灣供應充足的防衛設備、支持台灣自我防衛。

姚金祥提到，川普在2017至2021年總統任內起用的國家安全團隊十分支持台灣。川普本人或許對印太區域有不同看法，但他的國安團隊確實力挺台美堅實關係。

應邀上節目發表評論的英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）前所長尼布利特（Robin Niblett）說，川普傾向首先從「交易」的角度看所有事，台灣對美貿易出超達500億美元，這對川普來說是壞事。不過，推測川普政府將視對付中國這個頭號敵人為優先要務，而這樣的立場勢必同時獲兩大黨支持。（編輯：高照芬）1130202