嚇阻中國 姚金祥籲英國及盟友預擬對中經濟制裁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）台灣大選結果的地緣政治意義持續引發國際討論。駐英國代表姚金祥指出，為嚇阻中國進犯台灣，他期待英國及其盟友能預擬強力的對中經濟制裁措施，且台灣能參與相關討論、分享實務經驗。

他強調，台灣從未自認為可依賴美國在「台海有事」時緊急救援，台灣的訴求一向是呼籲盟友夥伴協助台灣自我防衛。

他提到，事實上，自1979年美國政府轉向承認北京以來，台灣一向是透過「軍購」、而非「軍援」強化自我防衛能力。直到去年7月，美國才宣布提供台灣3.45億美元（約新台幣108億元）軍援，是1979年以來首次。

至於英國可如何協助台灣，姚金祥說，英國宜隨著印太區域和台灣海峽情勢變化，隨時更新其印太戰略，並持續表達對台海和平穩定的關切、反對任何對台海現狀的單方面改變，以及積極採取具體行動捍衛台海和南海航行自由。

姚金祥指出，除了支持台灣的國際參與，英國與日本及其他印太區域關鍵成員簽署一系列安全合作協議，且英國航空母艦打擊群繼2021年首航後、即將重返印太，這些作為都有助維護區域和平穩定。

姚金祥提到，一旦台海遭中方武力封鎖，不僅是國際經貿活動和台灣將面臨災難性的衝擊，中國本身就會首當其衝、深受其害，英國及其盟友有必要讓中方清楚認知到這一點。

至於美國對烏克蘭和台灣的支持有無競爭關係、軍備供應是否有相互排擠的情況，姚金祥說，台灣在美國享有跨黨派強勁支持，美國政治圈對烏克蘭的支援熱情卻已發生動搖。然而，儘管援烏確實影響美國對台灣的軍購交運，台灣在美國依然強力為烏克蘭發聲。

姚金祥指出，台灣的立場是，持續協助烏克蘭抵抗侵略十分重要，因為一旦西方放棄烏克蘭，台灣未來也有可能被捨棄。

姚金祥是近日出席英國智庫「地緣戰略理事會」（Council on Geostrategy）研討會時作以上表示。他應邀開場致詞並回應聽眾提問。

研討會在國會下議院會議室舉行，由下議院外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）主持，與談者包括倫敦大學亞非學院（SOAS）台灣研究中心教授羅達菲（Dafydd Fell）及副研究員劉惠純、「地緣戰略理事會」研究員薩金特（Gray Sergeant）、牛津大學中國政策實驗室（Oxford China Policy Lab）共同創辦人宋杰（Scott Singer）。研討會主題為「台灣大選效應」。

姚金祥說，此次大選，台灣遭遇強度和廣度前所未見的中國干預行為，涵蓋統戰、軍事威嚇、經貿脅迫、外交孤立、灰色地帶活動，但台灣民眾證明了自己的韌性和抵抗力，順利完成選舉、選出新總統。今年適逢全球大選之年；台灣保持警戒、抵禦威權政權選舉干預的經驗對今年即將舉行選舉的60多個國家是很好的提醒，台灣樂於分享自身經驗。

至於中國接下來可能對台灣採取的作為，姚金祥說，研判中國將持續對台灣施壓，並觀察新任總統就職演說內容及其上任初期的言行，再決定採取什麼樣的對台策略。

不過，台灣已是「世界的台灣」，姚金祥指出，台灣期許自己是「世界良善的力量」，因此對維護台海和平穩定也有責任。候任總統賴清德已言明，除了致力強化國防，他也將尋求在有尊嚴、平等的基礎上，開展兩岸對話。

研究台灣政治逾20年的羅達菲說，台灣此次大選不是「統獨之爭」，其中一個指標為明確主張與中國「統一」的政黨得票率僅約0.4%。大致上，在對中關係方面，台灣主要政黨之間差異不大，而這與台灣民意往中間靠攏有關。

薩金特指出，北京未對台灣大選結果有激烈反應，可能的原因包括在新總統就職前，中國還有許多時間可伺機而動、逐步施壓，在適當時機創造把台海局勢升高「甩鍋」給台灣或美國的藉口。

此外，北京可以就民進黨在總統大選得票率「僅」4成以及失去國會多數大做文章，在中國國內宣傳質疑賴清德的正當性，以便在說服國內民眾相信當局對台政策「奏效」之餘，避免與美國「修復關係」的嘗試受影響。

至於北京在各界較少關注的「法律戰」可能如何對台施壓，薩金特接受中央社採訪時說，諾魯1月與台灣的斷交聲明罕見引用1971年聯合國大會第2758號決議；此外，近日有聯合國官員針對所轄業務也引用第2758號決議，卻未引發自由民主國家聯合或個別公開反駁。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

薩金特說，一旦有越來越多國家接受北京的錯誤詮釋，主張該決議已解決台灣地位問題、「台灣是中國一部分」，甚至獲聯合國官員背書，則北京恐將益發大膽對台灣施壓。

今年1月，聯合國大會主席、千里達及托巴哥共和國（Republic of Trinidad and Tobago）外交官佛朗西斯（Dennis Francis）表示，未來大會工作將以2758號決議為指引並參照中國方面的意見。（編輯：楊昭彥）1130202