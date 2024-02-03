外交家雜誌：藍綠對內對外分歧 但主權立場趨近

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）「外交家」雜誌網站今天發表文章指出，民主進步黨與中國國民黨在國內及外交政策上雖多分歧，雙方多年來對於國家主權的立場卻愈趨相似，這是台灣政治中「沒有共識的共識」。

「外交家」（The Diplomat）文章寫道，賴清德上月在總統大選勝出，創下民進黨連續3次贏得總統大選的紀錄。國際評論家很快點出2件事：第一，這代表選民拒絕北京「偏好」的國民黨候選人侯友宜；第二，「傾向獨立」的綠營及「親中」的藍營之間高度兩極化，造成國會分裂。

但文章認為，這樣的過度簡化不僅呈現對台灣政治的扭曲觀點，也遮蔽了台灣超過30年來在民主化及國家建構上取得的進展。

文章提到，民進黨的根源在於希望台灣獨立，1999年制定的「台灣前途決議文」主張台灣已是獨立國家，名為中華民國（台灣），因此不須宣布獨立；但之後長期以來，民進黨在這議題上已採取較溫和的立場。

國民兩黨在諸多議題上立場不同，但多年來，這2大陣營對於國家主權的立場已愈趨相似。

自1999年以來，兩黨都申明並捍衛名為中華民國（台灣）的主權國家。雖然民進黨強調「台灣」，國民黨強調「中華民國」，但雙方都接受中華民國（台灣）的架構，反映了主流的基本共識。

雖然在民進黨選舉造勢場合看不到中華民國國旗，執政的民進黨仍將持續在總統府升上這面國旗。這是台灣政治中「沒有共識的共識」：儘管兩黨在國內及外交政策上深陷分歧，雙方仍擁護一個廣泛的政治共識。

文章認為，今年大選最大的諷刺之一在於，即使國民黨勝選，也可能會讓中國更感挫折。雖然國民黨可能會推動有勇無謀的經濟政策，讓中國對台灣發揮更大影響力，但國民黨已明確拒絕努力朝「統一」推進。

而且，國民黨普遍支持強化與美國的防衛合作。就算中國偏好的政黨掌權，中國也會發現台灣不願舉行統一會談、不願切斷台美防衛關係，且對「九二共識」立場動搖。

文章分析，若國民黨在野，中國至少可以告訴中國人民，這只是抱持「分離主義」的民進黨當局在攔阻兩岸無可避免的統一，總有一天台灣會重返邁向統一的道路。

不論在這次選前或選後，台灣仍是一個在許多議題上呈現分裂的國家，未來4年的分裂政府也將面臨諸多不穩定。

不過，文章認為，忽視台灣這股政治溫和的潮流將是不智之舉，國際觀察家及決策者最好還是要認知到長期以來穩住中華民國台灣政治局勢的「沒有共識的共識」。（譯者：侯姿瑩/核稿：曾依璇）1130203