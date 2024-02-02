侯友宜指新北統籌分配款不公 籲藍委助修財劃法

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（中央社記者高華謙新北2日電）新北市長侯友宜今天出席淡水區行動治理時指出，在現行財政收支劃分法下，新北市人均統籌分配款不公，請在地國民黨立委洪孟楷協助提案修法，有效解決新北市經費不足問題。

侯友宜下午率市府團隊至淡水區與里長座談。侯友宜致詞時表示，淡水區人口近年不斷成長，代表淡水有顯著改變，而當務之急就是打開交通瓶頸，目前包括淡北道路、淡江大橋都已如火如荼進行。

他指出，未來再加上淡海輕軌藍海線及八里輕軌，將大幅改善淡水交通問題；同時也將全力推動開發淡海新市鎮第2期，完善新市鎮生活機能。

侯友宜表示，在現行財政收支劃分法下，新北市人均統籌分配款不公的問題，請在地立委洪孟楷協助提案修法，才能有效解決新北市經費不足問題。

針對座談會談及竹圍市場興建議題，新北市經發局指出，竹圍市場規劃地下1層及地上9層建物，其中地上1至3層為零售市場，其餘樓層作為汽機車停車場，全案已在今年1月核准建照，並將於5月開工，預計可在民國114年11月完工，並於115年4月營運。

至於沙崙拖吊場遷移及後續停車場規劃，交通局表示，拖吊場已在去年底搬遷完成，並於今年1月進場施工，停車場預定於2月底前啟用。

民政局指出，淡水區自民國108年行動治理座談會以來，各里長提案反映共150件，至今已解除列管128件，執行達成率85%。（編輯：戴光育）1130202