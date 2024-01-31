立院正副院長選舉 國民黨團要求藍委亮票防跑票

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（中央社記者王承中台北31日電）第11屆立法院立委明天將選出新任立法院正副院長。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，為確保票票入匭，國民黨立委投票將公開展示以示負責，另外也做分組，各組同進同出投票，展現團結氣勢。

第11屆立法院立委明天報到，將選出新任立法院正副院長。國民黨已推派不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐。由於新一屆立法院的組成，藍、綠、白三黨都無法掌握過半數的立委席次，也讓正副院長選舉充滿各種變數，格外引發關注。

新一屆國民黨團昨天召開首次黨團大會，討論正副院長投票流程。當天國民黨立委將分組團進團出投票，互相照應、監票，以求票票入匭。新任黨團總召傅崐萁表示，每位藍委的投票，都會非常清楚，而未出席者視同跑票，會予以最嚴厲黨紀處分。

新任國民黨團書記長洪孟楷今天受訪表示，明天立法院正副院長選舉，國民黨立委52席，另包括擁有國民黨籍，但以無黨身分參選的立委陳超明，還有無黨籍立委高金素梅，共54票。為確保票票入匭，立委投票將公開展示以示負責，另外也做分組，各組同進同出投票，展現團結氣勢。

洪孟楷指出，以往慣例，正副院長選舉有四個投票匭，三黨團都有推派院長人選，建議各自黨團投各自票匭，方便統計，避免互相干涉，加速投票流程進行；就投票進行的順利考量，相信其他兩個黨團應該沒有反對的理由。（編輯：林興盟）1130131