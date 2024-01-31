告別立院卸任感言 多名藍委感恩說再見

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（中央社記者范正祥台北31日電）第11屆立委將於2月1日報到、宣誓就職。多位將卸任的國民黨第10屆不分區立委，今天在臉書表達感恩的心情，也有為角逐新國會立法院長的國民黨不分區立委當選人韓國瑜加油。

第10屆立法院，立委任期自2020年2月1日至2024年1月31日，今天是任期最後一天。第11屆立法院明天展開，立委任期至2028年1月31日。

多位將卸任的國民黨第10屆不分區立委，今天在臉書抒發心情。歷任兩屆不分區立委的曾銘宗表示，「自立法院退休了」，謝謝8年來獲得的支持、鼓勵。

陳以信表示，在立委卸任前夕，非常感謝大家4年來的支持，他每天懷著謙卑的心，努力要讓台灣更好更安全，為此他致力於外交國防事務，奔走全球結合同情台灣的國際友人。

陳以信指出，這次立委選舉他也投入艱困選區，在故鄉台南參選，雖然結果不如人願，但打出精彩美好的一仗。現在任期雖結束，卻也是新旅程展開，他會堅持熱情與奮鬥，並期待來日與大家再相逢。

吳斯懷表示，他自接任第10屆立委以來，承蒙大家一路支持與鼓勵，銘感於心，感激不盡。

他指出，自省4年以來，謹守份際恪盡職責，負起監督政府、維護國家安全、強化建軍備戰、為人民發聲等，戮力為軍公教警消勞團體，爭取應有的尊嚴與權益，盡心處理民眾陳情，未曾懈怠，不負從軍畢生保國衛民之初衷，不求有功，但求俯仰無愧。

另外，吳斯懷特別在臉書發文最後註記，「此官方臉書將在1月31日下午5點關閉」，他祝福大家新的一年闔家安康，「吉祥龍添瑞、如意龍添福」。

游毓蘭表示，從立法院卸任，開始新生活，要努力保持健康，才能從不同的場域為人民發聲。

鄭麗文表示，今天是第10屆第8會期最後一天，她要暫時跟大家道別，粉專也將暫停更新；這4年來，她非常感謝所有各路親朋好友的支持，不管是前來留下任何意見、鼓勵的話語、或是單純來踏踏灌水的，「麗文都收到嚕」。

對於第11屆立法院明天展開，立法院龍頭之爭備受關注，鄭麗文在臉書為角逐新國會立法院長的國民黨不分區立委當選人韓國瑜加油，「預祝韓國瑜高票當選立法院長」。（編輯：郭無患）1130131