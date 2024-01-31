立院龍頭爭奪戰 首輪若沒過半取前兩名第二輪投票

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（中央社記者蘇龍麒台北31日電）第11屆立委2月1日報到，也將選舉立法院正副院長。由於藍綠白三黨各自推出人選參選院長，根據立法委員互選院長副院長辦法規定，如果首輪沒有人獲得過半選票，將取前兩名進入第二輪選舉，第二輪選舉則以得票數較高者勝出。

倘若2月1日的立法院正副院長選舉，都進入第二輪投票，根據規劃，正副院長恐怕要到晚間才能確定，正副院長宣誓就職的時間，也將從傍晚往後順延。

新國會3黨不過半，民進黨推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨決定由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長，而「韓江配」與「游昌配」29日相繼拜會民眾黨8位不分區立委當選人爭取支持。民眾黨團上午召開記者會宣布，決議推舉不分區立委當選人黃珊珊角逐立法院長。

根據立法委員互選院長副院長辦法第4條規定，立法院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得到過半數票數時，就得票較多的前二名重行投票，以得票比較多數者為當選。

立法院正副院長選舉進入第二輪，其實在過去幾屆就已經有先例，包括第2屆立法院長選舉時，劉松藩與朱高正的對決，劉松藩首輪得票未過半，第二輪以53.8%的得票率勝出。第3屆立法院長選舉，劉松藩與施明德在首輪投票以80票平手，進入第二輪選舉，劉松藩以82票擊敗拿下81票的施明德。

在副院長選舉部分，第5屆立法院副院長選舉，江丙坤對上洪奇昌，首輪兩人各拿下111票與108票，都未過半數；進入第二輪選舉後，江丙坤以115票擊敗拿下106票的洪奇昌，江丙坤出任立法院副院長。

據了解，倘若第二輪選舉還是發生同票的狀況，那麼就會進入前所未見的第三輪選舉。（編輯：翟思嘉）1130131