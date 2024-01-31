民眾黨自提黃珊珊選立法院長 游錫堃：尊重民主選舉結果

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（中央社記者范正祥台北31日電）新國會將於2月1日上路並舉行立法院正副院長選舉，對於民眾黨自提不分區立委當選人黃珊珊角逐立法院長，競選連任的立法院長游錫堃今天表示「尊重」，尊重民主選舉的結果。

第11屆立法院，三黨不過半，新國會正副院長選舉明天登場，民進黨推派現任正副院長游錫堃、蔡其昌競選連任，國民黨則由不分區立委當選人韓國瑜、現任立委江啟臣搭檔參選，在新國會擁有8席不分區立委的民眾黨投票意向受矚目。

對於民眾黨立法院黨團今天對外公布，將於明天立法院長選舉一致投票支持黨團成員黃珊珊，游錫堃今天在立法院回應媒體詢問時說，「尊重」。

談及立法院長選舉，游錫堃說，「我們是民主國家，任何政黨、立委既是候選人也是選民，任何決定我們都尊重。」

媒體問游錫堃，立法院長選舉努力爭取民眾黨支持，如今是否有真心換絕情的感覺。游錫堃回應，沒有這個問題，尊重民主政治。

游錫堃表示，「我們是民主政治」，日前他正式成為民進黨團推薦的立法院長候選人之後，前往民眾黨團拜票，這是民主政治的基本禮貌，有沒有票沒關係。

被問到立法院長選舉是否擔心輸給韓國瑜，游錫堃說，「尊重民主的結果」。

對於媒體再次問及，如果明天立法院長選舉未能連任，是否會請辭立委。游錫堃說，所有假設性問題，他今天都不便答覆，但他要講的是尊重民主選舉的結果。

與游錫堃搭檔競選立法院正副院長的蔡其昌，今天受訪時對於民眾黨自提黃珊珊角逐立法院長一事也回應，尊重民主選舉的結果，尊重各黨團自主想法的表達。

蔡其昌在立法院接受媒體聯訪時說，游錫堃和他被民進黨團正式推舉為立法院正副院長候選人，扮演好每一個角色最重要，做每一個角色要像每一個角色。（編輯：蘇志宗）1130131