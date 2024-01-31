民眾黨自推黃珊珊角逐立法院長 藍讚做忠誠反對黨

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（中央社記者范正祥台北31日電）新國會將於2月1日報到，並舉行立法院正副院長選舉，民眾黨自提不分區立委當選人黃珊珊角逐立法院長。新任國民黨團總召傅崐萁今天表示，對於民眾黨能夠忠誠的做反對黨，國民黨深刻表達祝福。

第11屆立法院三黨不過半，新國會正副院長選舉明天登場，民進黨推派現任正副院長游錫堃、蔡其昌競選連任，國民黨則由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣搭檔參選，在新國會擁有8席不分區立委的民眾黨，動向受矚目。

新任民眾黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團經過8人討論，一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長。

國民黨團今天召開記者會，傅崐萁、首席副書記長林思銘、副書記長羅智強共同出席，回應新國會將上路及民眾黨自提黃珊珊角逐立法院長一事。

傅崐萁表示，非常欣然看到民眾黨自提黃珊珊角逐立法院長，對於民眾黨堅持走自己的路，能夠忠誠做反對黨，國民黨深刻的表達祝福。

他說，希望明天立法院正副院長選舉能夠順利由在野黨出任，讓國會確實有監督制衡的能力；也期盼新國會所有113席立委，都能夠成為人民真正的靠山，而不再是政黨的橡皮圖章。

林思銘也說，樂見民眾黨堅持理念，對國會龍頭選舉堅持票投自己，新國會新氣象；很樂見今天這樣的結果，也感謝民眾黨。

他呼籲，藍、白攜手合作，才能夠有效監督制衡執政的民進黨，並推出福國利民的法案；希望未來攜手合作，讓台灣往進步的價值邁進，成為不一樣的進步國家。

另外，新任國民黨團書記長洪孟楷在臉書發文「團結真有力，拚國會更好」，指出今天上午與傅崐萁等黨團幹部共同拜會無黨籍立委高金素梅，聽取她對於新國會的期待。

洪孟楷指出，明天就是新會期報到日，立委也會互相投票選出正副院長，「國民黨團及友我們的54位委員團結一心」，堅定支持「韓江配」。（編輯：蘇龍麒）1130131