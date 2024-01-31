民間參與公建2023年簽約1876億元 北市登招商王

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北31日電）財政部今天公布2023年民間參與公共建設招商初步統計，簽約投資金額達新台幣1876億元，以縣市別來看，在捷運萬大線開發案挹注下，台北市以270億元穩坐招商王，高雄市203億元居次，台南市132億元排名第3，新竹市則掛蛋墊底。

所謂「促進民間參與公共建設」，是將傳統由政府自辦的公共建設，開放給民間來興建及營運，透過民間資金、創意及管理技術，提升公共服務品質。

財政部促參司今天揭露，2023年民間參與公共建設案件簽約100件、投資金額1876億元，以促參法辦理案件簽約63件、金額492億元，寫近10年第3高水準，其他法令案件簽約37件、金額約1384億元。

2023年民參公建案中，以財政部國有財產署的「新北市林口區工業設施設定地上權」為最大案，民間業者為荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾（ASML），投資金額268.33億元；「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」投資金額264.9億元居次。

最大促參案則是「國立清華大學桃園醫療暨教育研發園區興建營運移轉案」，投資金額118.15億元；未來將供水給晶圓代工龍頭台積電使用的「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」，投資金額達約80.2億元，排名第2。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀察各縣市民間參與公共建設招商情況，2023年台北市憑藉「捷運萬大線金城機廠暨莒光站/加蚋站（捷九）土地開發案」投資金額263.15億元，以總額270億元穩坐招商王；高雄則以203億元居次，台南市132億元排名第3；然而，新竹市不論是以促參法或其他法令辦理，全年案件數均掛蛋。

財政部官員說明，重大投資案需長期研議規劃，很難「天天都過年」，且上述數據主要是各地方政府主動招商的成果，部分縣市的重大建設投資案可能是由中央部會如經濟部、交通部主辦，因此不會計入地方招商成績，但不代表地方沒有建設。（編輯：林興盟）1130131