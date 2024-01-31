高雄楠梓再生水投資案簽約 將供應台積電

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」今天舉行簽約典禮，預計民國117年底開始供應再生水，並於119年底全期每日供應7萬噸再生水給台積電使用，民間投資金額達新台幣80億元。

「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」簽約典禮，上午在內政部國土管理署長吳欣修見證下，由高雄市副市長林欽榮及高山林水務公司董事長郭濟安共同完成簽約。

林欽榮表示，為了成為產業發展的強力後盾，市府規劃開發再生水，已推動鳳山及臨海再生水廠，並於110年起推動北高雄再生水計畫，規劃興建橋頭及楠梓再生水廠，去年橋頭再生水廠已開始興建，今年楠梓再生水廠也將如火如荼展開，以確保高科技廠商所需的水資源供應無虞。

高雄市水利局會後發布新聞稿表示，「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」去年招商，經甄審後由山林水企業聯盟取得最優申請人資格。

山林水企業聯盟成員包括山林水環工、新宏興營造及力麒建設公司，並成立高山林水務公司，團隊曾參與國內再生水廠及污水處理廠規劃、設計、施工及營運，將確保高雄第4座再生水廠能如期如質完工。

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水利局表示，「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」預計於117年底開始供應再生水，並於119年底全期每日供應7萬噸高品質再生水予台積電公司使用，民間投資金額達80億元。

水利局指出，高市府推動產業轉型及半導體S廊道，已規劃高品質再生水提供高科技產業使用，確保台積電公司未來廠區用水無虞。市府將持續與民間廠商攜手合作，推動再生水廠，促使再生水成為高雄產業發展穩固的基石。（編輯：郭諭儒）1130131