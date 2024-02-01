新竹市2023年促參招商掛零 綠議員：讓新竹人蒙羞

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）民進黨新竹市議員楊玲宜指出，新竹市長高虹安上任1年多，不僅重大工程流標，2023年民間參與公共建設招商成效掛零，市府過多政治力干擾而影響投資意願，讓新竹人蒙羞。

財政部昨日公布2023年民間參與公共建設招商統計，新竹市不論是以促參法或其他法令辦理，全年案件數均掛蛋。

楊玲宜今天向中央社記者表示，高虹安上任1年多，市府持續有重大工程流標、市政建設停擺，連民間參與公共建設的招商成效都掛零、成績倒數。

她指出，這是民間業者對於高虹安市府團隊過去1年多政治惡鬥、刁難得標廠商等作為的表態，市府因不確定因素及過多政治力干擾，進而影響民間投資公共建設意願，甚至提早解約走人，這樣的成績讓新竹人蒙羞。

對此，新竹市政府發布新聞稿表示，促參辦理案件包含啟案、可行性評估、先期規劃、招商、甄審、簽約等階段，過程至少需1年至1年6個月，市府預計今年度辦理招商包括海軍六燃廠新竹支廠等案，創造政府、企業、市民三贏局面。

新聞稿中，新竹市財政處說明，去年至今高虹安推動公共建設，因考量規模較小而未採促參方式辦理，許多案件都採用市有財產委託經營方式，可免除促參可行性評估及先期規劃等程序，以便加速時程，案件包括身心障礙者就業綜合大樓1樓、日照中心及停車場、路邊智慧車柱等案。

另外，依據新竹市政府資料顯示，竹市府推動促參與民間合作活化公共建設，2020年有新竹市立棒球場、新科國民運動中心、香山綜合休閒運動館、玻璃工坊、影像博物館等案，並獲得財政部「109年民間參與公共建設招商卓越獎」。

根據財政部統計顯示，2022年新竹市促參簽約總金額新台幣63億元，拿下非六都第一。（編輯：戴光育）1130201