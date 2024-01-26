新竹棒球場覆土過載2/1前須移除 高虹安：市府多次催促廠商

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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）新竹市府指出，市立棒球場球場覆土超過結構分析許可的重量，已要求廠商今天前移除多餘覆土，期限已到仍未處理，市府最後通牒廠商2月1日前須移除，否則市府自行移除並求償。

新竹市政府今天召開記者會，新竹市長高虹安、工務處長陳明錚、教育處長陳木金出席。

高虹安指出，棒球場從民國111年起發現多項缺失，市府依統包需求書及相關契約規定要求改善，例如球場需於雨後30分鐘內要能有效排除地表積水。

她表示，日前經場務專家歐森（Chad Olsen）檢測棒球場，依統需書規定進行自然排水測試，在外野草皮灑水20分鐘並靜置30分鐘後，草皮積水仍未排除，明顯未符合球場排水要求。

高虹安指出，細設書圖設計是以30公分水平覆土，結構分析也以30公分計算承重，但球場現況卻是高達65公分的斜面覆土，市府堅持應符合結構計算，廠商應降載移除多餘的覆土。

她說，去年10月13日，廠商承諾進場移除過載土壤，至今已過3個月，廠商除遲未進場外，施工計畫書也因多有錯誤遭退回，市府已多次發出公文催促。

高虹安指出，因涉結構安全，在檢視設計圖面發現與原核可的設計圖面有矛盾，市府要求重提具經法規檢討合格的結構分析資料，但廠商所提資料有誤仍未符合規範，經再退回後廠商也未再提送。

她表示，日前已限期要求廠商今天前要移除多餘覆土，但因期限已到，市府最後通牒廠商2月1日前須移除，否則市府將自行移除並向廠商求償，也會依工期契約第22條規定，將進行與廠商協商減項或終止契約。

高虹安指出，在市府移除作業過程中，會進行規劃設計，研擬以人工草皮方向進行，後續若經費有增加，將會向新竹市議會爭取。

竹市府邀場務專家歐森（Chad Olsen）檢測棒球場，歐森與高虹安等人在去年7月13日展開新竹市立棒球場場地檢測與評估工作。

依據檢測分析報告，新竹棒球場表土層材質無法提供足夠的排水性能，內野土壤成分未達職業標準，沙子、淤泥及粘土的比例也不符合棒球場的行業標準等。（編輯：戴光育）1130126