新竹棒球場案6人送監察院 綠議員：至今查無不法

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（中央社記者郭宣彣、賴于臻新竹市26日電）監院近日陸續約談新竹市政府官員調查棒球場爭議，竹市府今天稱將林智堅等6人送監察院審查，民進黨竹市議員楊玲宜說，去年7月至今查無不法，竹市府是轉移焦點。

新竹市政府政風處今天下午發布新聞稿指出，針對新竹市立棒球場新建工程爭議，新竹市審計室分別於111年9月14日、11月17日及112年1月19日來函，要求新竹市政府查明相關人員有無缺失責任妥處。

政風處說，此案從105年8月8日向教育部體育署申請經費至111年7月22日開打期間歷經6年，其中涉及委託專案管理（含監造）、統包工程、變更設計等採購發包、履約管理事宜，相關公務人員權責錯綜複雜，經檢討後涉有缺失人員共計8人。

政風處說，其中辦理委託專案管理（含監造）有缺失公務人員，經考績委員會依市府及所屬機關學校公務人員平時獎懲標準規定審議結果，核列行政處分2人。另辦統包工程涉有缺失人員包含前民選首長、代理首長、前政務人員、公務人員及臨時人員共6人。

監院人士指出，調查中案件內容不便說明，但確實有收到新竹市移送調查的名單，包含前新竹市長林智堅，以及前新竹市府工務處長、現任內政部次長吳堂安，還有教育處、工務處等官員共6人，正分批約詢當中，雖還未約詢林智堅，但已要求他先行書面說明。

對此民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，此內容早在去年7月市府已將移送地檢與監察院，陸續約談相關人員調查做說明，時隔半年多，至今查無不法。

楊玲宜指出，高虹安又將此案翻出舊案重提，目的就是要轉移監察院於今年對於棒球場改善服務諮詢標案，悍創違法轉包，疑似先承攬後得標，展開約談調查，企圖轉移焦點。

民進黨新竹市議員劉康彥今天表示，而監察院陸續要求高虹安團隊官員到院說明棒球場案的爭議，如有關悍創有無違法轉包、悍創的創辦人身兼市府體檢小組成員，是否涉及利益衝突迴避。

劉康彥說，但每次只要高虹安要面對相關調查，棒球場就有事，因此高虹安今天上午召開記者會說明棒球場改善情形，還把棒球場遲未改善的問題卸責給廠商，總之一早先演齣戲，讓輿論發酵。

新竹市府去年5月底對新竹棒球場開挖，市府當時稱將土壤送美國檢驗。市府去年6月公開招標，去年7月將新竹棒球場改善專業諮詢及檢測服務案決標給悍創居中協助處理，棒球場至今尚未完成改善。（編輯：林恕暉）1130126