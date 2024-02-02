NET控遭夜襲強行接管東岸商場 基市：擁有所有權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆東岸商場原實際營運業者主富服裝公司（NET）主張擁有建物產權，委任律師指控市府強行接管商場，今天提告市長謝國樑等人。市府表示，擁有商場所有權，不是無故侵入他人不動產。

基隆市政府表示，昨天凌晨0時開始進行東岸停車場的地上1樓至4樓點交，主要是因原營運商大日公司的營運期間已屆，卻無法將此區域的土地、建築物及相關設備（施）等產權依契約交回。

市府指出，市府擁有商場所有權，自然不是「無故」侵入「他人」不動產，所以完全沒有侵入他人建築物的刑事問題，因此，市府於張貼公告後正當行使公權力收回產權，並一併點交給新營運商微風公司。

市府表示，點交時，大日公司代表雖未到場，但現場執行公權力時無任何肢體衝突，市府只是依約收回產權，沒有強暴脅迫情況或其它不法意圖，NET申告的強盜等罪嫌，不論從主觀犯意或是客觀行為來看，都不符合法律構成要件。

市府指出，對於市府公務員合法行使公權力卻涉訟，表達全力支持立場，並提供一切必要法律協助。

NET委任律師蔡靜娟等人今天上午前往基隆地檢署，提告基隆市長謝國樑等人涉犯毀損、侵入他人建物、強制及強盜罪嫌。

蔡靜娟指出，基隆市府昨天凌晨針對東岸商場「夜襲」，就NET營運的商場部分，在各出入口以機具切開門鎖強行進入，因為警力優勢，使得NET無法阻擋。（編輯：戴光育）1130202