東岸商場招商遭質疑違法 基市府：從未與NET簽約

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆東岸商場將由微風集團進駐營運，不過現有實際營運業者服飾品牌NET今天刊登廣告，質疑市府招商違法。市長謝國樑說，市府簽約對象是大日開發公司，從未與NET有合約關係。

經營服飾品牌NET的主富服裝股份有限公司，今天在報紙刊登廣告，提到針對基隆市政府東岸廣場標案，NET為維護合法經營權益、建造權益，依法採取7項措施，包含向監察院、財政部促參司陳情，並提起訴訟，認為市府招商作業涉及違法。

根據資料顯示，基隆市府與大日開發公司簽訂「基隆市東岸立體停車場營運移轉案」，營運期間從民國105年1月1日至109年12月31日，合約規定優先訂約次數以2次為限，第1次優先訂約以3年為限，第2次優先訂約以2年為限。

包含優先訂約期間在內，大日開發最長可營運東岸停車場10年，大日開發於105年間取得東岸停車場營運權後，隨即與主富服裝簽訂租賃契約，將1樓和2樓交由主富服裝營運，雙方簽訂近10年合約至114年12月31日，合約內容也明訂，若大日開發未取得東岸停車場營運權，雙方視同終止合約。

大日開發與基隆市府完成第1次3年續約，合約至去年底截止，不過，基隆市長謝國樑今天說，大日開發因涉及信二立體停車場弊案，公司遭搜索，且負責人遭收押，站在市府立場的確「有一些不方便」再給大日開發第2次的2年續約，市府決定重新招標，共有包含主富服裝在內4間公司投標，代表主富服裝認同招標案內容，最後未能得標，對於主富服裝登報深感遺憾。

謝國樑說，市府從頭到尾簽約對象都是大日開發，從未與主富服裝有合約關係，大日開發卻與主富服裝簽約，將包含優先續約期間在內共10年全部納入合約，市府根本都還沒有給大日開發第2次的2年續約，他認為有法律疑義，呼籲相關單位瞭解。

主富服裝委任律師萬哲源表示，基隆市府與大日開發簽約當時，東岸停車場根本沒有2樓至4樓建物，是主富服裝獨資新台幣2.89億元，從設計、規劃，並興建2樓至4樓，市府卻像強盜般，要將整棟建物搶走移轉給其他業者，侵害主富服裝權利。大日開發則暫無回應，僅表示會發聲明。（編輯：李錫璋）1130122