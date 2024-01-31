東岸商場產權爭議 基市府、NET各執一詞

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）基隆市府今天與簽約廠商大日公司點交東岸商場資產，不過，商場實際營運業者主富服裝公司（NET）主張擁有建物產權，市府則出示合約，強調資產營運範圍含地上商場4層樓。

主富公司委任律師陳義文下午在東岸商場點交作業時，用自備大聲公呼籲市府若看見標示為主富公司所有的資產和樓層，請排除在點交範圍，若市府點交將提告。

陳義文表示，大日開發公司8年前與基隆市政府簽約，大日公司經營停車場部分，商場則委由主富公司營運，主富公司決定重新打造，除拆除1樓外並興建至4樓新建物，提供市民全新的消費環境。

陳義文說，根據最新的地籍謄本，基隆市府只有1樓到地下4樓的產權，沒有取得2樓至4樓產權，且如今的1樓已不是過去又髒又舊的1樓，而是煥然一新的1樓，因此主富公司主張，東岸商場建物屬於主富公司所有，基隆市府不得任意透過約定，把主富公司的產權交付第3人。

市府交通處長王圳宏指出，根據市府與大日公司於民國110年簽訂的續約內容，明確提及資產營運範圍含地上商場4層樓，而大日公司原本要辦理將產權登記給基隆市府，後來因為沒有繳規費，造成產權登記尚未完成。

市府發言人余治明表示，任何爭端應回歸到機制內處理，市府會尊重法院最後決定，希望主富公司也是一樣。主富公司若認為權益受損，可向簽約廠商大日公司，甚至向基隆市府主張求償，不可強行霸占東岸商場，市府將依法行政完成點交。

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大日公司於105年間取得東岸停車場營運權後，隨即與主富公司簽訂租賃契約，將包含與市府優先續約2次的3年和2年在內，共10年全部納入合約，把1樓和2樓交由主富服裝營運，合約內容也明訂，若大日公司未取得東岸停車場營運權，雙方視同終止合約。

大日公司與基隆市府完成第1次3年續約，合約至去年底截止，但大日公司並未獲得第2次續約，市府決定重新招標，經評選後，由微風集團得標，明天起接手營運東岸商場。（編輯：張銘坤）1130131