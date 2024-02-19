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基隆東岸商場爭議 謝國樑質疑林右昌任內不登記產權

2024/2/19 13:09（2/19 13:41 更新）
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基隆東岸商場易主發生產權爭議，基隆市長謝國樑（圖）19日上午在立法院召開記者會表示，東岸商場屬於基隆市民的資產，產權登記將在3月初完成。中央社記者吳家昇攝　113年2月19日
基隆東岸商場易主發生產權爭議，基隆市長謝國樑（圖）19日上午在立法院召開記者會表示，東岸商場屬於基隆市民的資產，產權登記將在3月初完成。中央社記者吳家昇攝　113年2月19日
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（中央社記者王承中台北19日電）基隆東岸商場易主發生產權爭議，基隆市長謝國樑今天表示，東岸商場屬於基隆市民的資產，產權登記將在3月初完成；前市長林右昌任內允許NET增建完成後，就應登記產權卻未登記，呼籲林右昌出面說清楚，為何刻意不登記產權，是否要把東岸商場送給NET。

基隆東岸商場易主發生產權爭議，先前商場營運NET（主富服裝公司）刊登廣告，要求謝國樑應為「強盜行為」道歉，並在記者會出示地籍謄本，指基隆市府至今並未取得2樓至4樓產權，市府沒有合法依據卻突襲接管商場，公然踐踏法治。

謝國樑、國民黨立委林沛祥、王鴻薇及羅智強等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「和解NET 問問林右昌」記者會。

謝國樑表示，基隆東岸商場屬於基隆市民資產，屬於全體基隆市民所有，基隆市府的所有工作都是以市民福祉為優先，這次招商的目的也是盡可能讓基隆更好。東岸商場的產權登記預計將在3月初完成，但是最後都會尊重法院判決。

謝國樑指出，基隆市府有意願和解，但是當初同意增建的決策，都是在前市長林右昌任內，林右昌也多次親自主持增建會議，請林右昌出來說清楚，基隆東岸商場的產權是否屬於NET。

謝國樑表示，假如產權如NET所主張是屬於NET，基隆市1年將損失新台幣5000萬元租金，將長達50年，總計達25億元。等於NET花2億元蓋起來，就可以取得將近25億元的商場所有權，還可以保留未來改建後的土地持分跟利益。

謝國樑指出，如果產權不屬於NET，但如同NET所說，產權沒有登記在基隆市府名下，為何林右昌在8年基隆市長任內，刻意不把東岸商場的產權登記在基隆市府名下，讓他現在接收這個爛攤子。

謝國樑表示，林右昌在市長任內，應該在允許NET增建完成後，就要登記卻未登記，直到最近要招商，他的市府團隊才了解到這個事實。請問林右昌，為何刻意不登記產權，是否要把東岸商場送給NET，東岸商場的產權到底是誰所有。

謝國樑指出，基隆市府願意跟NET和解是基於政府的法治精神，副市長也有跟NET聯繫上，他也指示繼續聯繫，能否邀約拜訪，希望能夠解決爭議。他認為，東岸商場的產權是屬於基隆市民，如果NET認為在建物上有投入一些經費，但營運期未如預期，這部分可以協商，透過法院調解。

謝國樑表示，如果NET認為擁有東岸商場的產權，他認為基隆市民無法接受幾十億以上不動產價值的損失。（編輯：謝佳珍）1130219

基隆東岸商場。（中央社檔案照片）
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基隆東岸商場易主發生產權爭議，基隆市長謝國樑（中）、國民黨立委王鴻薇（右）、林沛祥（左）等19日上午在立法院召開記者會說明，並呼籲前基隆市長林右昌出面說清楚。中央社記者吳家昇攝　113年2月19日
基隆東岸商場易主發生產權爭議，基隆市長謝國樑（中）、國民黨立委王鴻薇（右）、林沛祥（左）等19日上午在立法院召開記者會說明，並呼籲前基隆市長林右昌出面說清楚。中央社記者吳家昇攝　113年2月19日
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