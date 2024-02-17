NET要求為強盜行為道歉 基隆市長：願釋善意解決
2024/2/17 13:35（2/17 14:29 更新）
（中央社記者沈如峰基隆17日電）基隆東岸商場易主發生產權爭議，先前商場營運NET（主富服裝公司）今天刊登廣告，要求基隆市長謝國樑應為「強盜行為」道歉。謝國樑說，願釋善意解決。
基隆東岸商場重新招商，由微風集團取得營運權，2月1日起接手營運東岸商場；但原營運的大日公司合作廠商NET主張出資興建商場，並有所有權。
NET委任律師指控基隆市政府於2月1日凌晨「夜襲」，以機具切開門鎖強行接管。NET委任律師隨後前往基隆地方檢察署，提告謝國樑涉犯強盜等罪嫌。
市府15日舉辦新春團拜，謝國樑曾對這起爭議表示，已請副市長邱佩琳和立法委員林沛祥近期拜訪NET，洽談是否有合作空間；但NET今天仍在報紙頭版刊登廣告，指謝國樑應該為2月1日凌晨的「強盜行為」向台灣人民道歉。
謝國樑今天受訪時表示，他的立場不變，願釋出善意，邱佩琳已和業者連繫上，看有沒有和解空間。（編輯：李錫璋）1130217
延伸閱讀NET控基隆市府夜襲切鎖接管東岸商場 告市長謝國樑強盜謝國樑稱東岸商場完成點交 NET指市府違法已提告東岸商場招商遭質疑違法 基市府：從未與NET簽約基隆東岸商場產權爭議 市府與NET立場、爭點回顧基隆東岸商場爭議 謝國樑：市府願與NET洽談合作
- NET要求為強盜行為道歉 基隆市長：願釋善意解決2024/02/17 13:35
- 2024/02/15 11:20
- 2024/02/06 17:39
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
基隆東岸商場爭議 謝國樑：市府願與NET洽談合作