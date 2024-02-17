NET要求為強盜行為道歉 基隆市長：願釋善意解決

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（中央社記者沈如峰基隆17日電）基隆東岸商場易主發生產權爭議，先前商場營運NET（主富服裝公司）今天刊登廣告，要求基隆市長謝國樑應為「強盜行為」道歉。謝國樑說，願釋善意解決。

基隆東岸商場重新招商，由微風集團取得營運權，2月1日起接手營運東岸商場；但原營運的大日公司合作廠商NET主張出資興建商場，並有所有權。

NET委任律師指控基隆市政府於2月1日凌晨「夜襲」，以機具切開門鎖強行接管。NET委任律師隨後前往基隆地方檢察署，提告謝國樑涉犯強盜等罪嫌。

市府15日舉辦新春團拜，謝國樑曾對這起爭議表示，已請副市長邱佩琳和立法委員林沛祥近期拜訪NET，洽談是否有合作空間；但NET今天仍在報紙頭版刊登廣告，指謝國樑應該為2月1日凌晨的「強盜行為」向台灣人民道歉。

謝國樑今天受訪時表示，他的立場不變，願釋出善意，邱佩琳已和業者連繫上，看有沒有和解空間。（編輯：李錫璋）1130217