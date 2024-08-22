傳罷免市長後邱佩琳扶正 謝國樑：民進黨分化策略

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（中央社記者沈如峰基隆22日電）基隆市長謝國樑罷免案成立後，外界流傳副市長邱佩琳可扶正、國民黨立委林沛祥「卡位」傳聞。謝國樑今天說，這些都是民進黨分化策略，現在基隆的藍營是有史以來最合作團隊。

中央選舉委員會日前宣布謝國樑罷免案成立，將在10月13日投票。外界近日流言四起，傳出要罷免謝國樑，才能「扶正」台灣民眾黨籍邱佩琳的說法。

此外，民進黨基隆市議會黨團總召張之豪昨天在臉書（Facebook）貼文說，林沛祥在台北車站發送自己的文宣面紙，文宣面紙還不是幫謝國樑，而都是在宣傳林沛祥自己，好像已經在選基隆市長。

謝國樑、邱佩琳、林沛祥3人今天在市府開記者會，澄清相關流言。

謝國樑說，最近連續的傳言是民進黨的計畫，不斷地在進行「策反」，包括散播謠言說要支持邱佩琳，就要罷免謝國樑，邱佩琳就可以扶正，這根本不是實際情況。最近大家可看到林沛祥在市場和大街小巷，積極宣傳反罷免，號召民眾投不同意罷免票，非常受歡迎。

謝國樑指出，種種都已經顯示民進黨就是很積極的介入這場罷免選戰，民眾都看得非常清楚，假如有人說民進黨沒有介入這一場罷免選戰，是沒有人會相信的，但民進黨這樣的離間挑撥是不會有成效。

謝國樑說，他與林沛祥的合作，那是比親兄弟還要親；市民會想看到市長跟立委緊密合作。他每個月都跑國會，一起開國會的協調會，林沛祥每個月都在市府參與市務會議，基隆歷史上未曾有過這樣密切合作的政治團隊。

他表示，林沛祥每天幫忙宣傳反罷免，關心通勤問題，代表市府、代表國會辦公室，這樣子非常好。

邱佩琳昨天已在臉書（Facebook）說，網路流傳討論要罷免謝國樑，這樣才能「扶正邱佩琳」，這樣的說法完全子虛烏有。

邱佩琳今天再度強調，自己是政務官，罷免案若成立，她也會團進團出、離開市府。（編輯：李錫璋）1130822