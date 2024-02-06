基隆東岸商場爭議 市府前後任發言人互槓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆6日電）針對基隆東岸商場爭議，基市府發言人余治明說，全因前市府不當作為。前基市府發言人游本明回應表示，核心問題在於基隆市長謝國樑將這金雞母「賤價委商」，過程黑箱引發反彈。

民進黨基隆市議會黨團今天舉行記者會指出，基隆市政府涉半夜違法強行接管東岸商場，並質疑市府涉嫌圖利新廠商微風集團等，要求謝國樑出面說明，基隆市政府交通處長王圳宏應下台負責。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

余治明對此表示，東岸商場之所以發生爭議，全都是前市府當年的不當作為，前基隆市長林右昌至今都不願意公開說明，不禁讓人覺得其是心虛，市府及國民黨市議會黨團很樂意在市議會說明清楚，讓民眾了解事實的真相。

針對余治明的說法，游本明指出，爭議的核心問題在於謝國樑將東岸商場這個市府金雞母「賤價委商」，過程黑箱、行為粗暴才引發反彈，請不要故意「牽拖」模糊焦點；面對社會質疑，聽說謝國樑早已跑出國避風頭了，要到過年前才會回國。（編輯：戴光育）1130206