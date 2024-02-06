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基隆東岸商場爭議 謝國樑指機器人攻擊關臉書留言

2024/2/6 14:51
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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市東岸商場爭議延燒，市長謝國樑指有企業透過機器人帳號，不斷對他的臉書攻擊，決定關閉留言。市議員張之豪今天要求謝國樑展現民主風度說清楚。

謝國樑上午在臉書發文表示，最近因為有企業透過機器人帳號，不斷地對他的臉書攻擊，且並不會在短期內結束，因此決定暫時將留言關閉。未來如果對他的貼文有興趣，或有不同看法的朋友，都歡迎透過表情發表看法，也感謝大家對他的臉書表達關心。

基隆市議會民進黨團今天舉行記者會，市議員張之豪表示，近日他邀請網友討論東岸商場議題，一晚就有數百人留言，許多網友提到在謝國樑臉書留言被封鎖，謝國樑所謂的機器人在哪裡，「反對你的人都是機器人嗎，提出質疑的人都是機器人嗎」。

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張之豪說，這個世界不是謝國樑的同溫層，謝國樑不要只會在市府內取暖，既然市民對東岸商場有高度質疑，請謝國樑展現民主風度面對，在議會將原委說清楚，讓市民瞭解為何市府要與微風集團簽約20年加上10年優先續約權，既然市府認為微風集團很棒，就把合約等相關資料公開，為何會由微風集團得標。

大日公司取得東岸停車場營運權後，隨即與主富服裝公司（NET）簽訂近10年租賃契約，將1樓和2樓交由NET營運，NET斥資增建至4樓，由於大日公司未獲得續約，市府經評選後，1日起由微風集團進駐，基隆市政府和NET各執一詞，都主張擁有建物產權，NET日前指控市府「夜襲」強行接管，提告謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌。（編輯：李錫璋）1130206

#張之豪
#微風集團
#基隆市
#謝國樑
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