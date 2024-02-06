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基隆東岸商場爭議 綠營議員要謝國樑說明處長下台

2024/2/6 13:55
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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市東岸商場爭議持續延燒，市議會民進黨團今天舉行記者會，要求基隆市長謝國樑說明，交通處長王圳宏下台負責。市府表示，市府很樂意在議會說清楚，讓民眾了解真相。

民進黨市議員張之豪說，謝國樑做了基隆市從來沒做過的事，將東岸商場從5年合約變成20年合約，要求謝國樑在議會說明。市府在三更半夜強勢點交東岸商場，害警察身陷官司，都是受到謝國樑指揮。

民進黨市議員施偉政表示，基隆市政府交通處長王圳宏是受到謝國樑指示，還是揣摩上意，帶隊到東岸商場強勢開鎖，如果有任何財物遺失，王圳宏要負責嗎，民進黨團強烈要求王圳宏下台負責。

民進黨市議員吳驊珈說，微風集團1月15日在人力銀行網站刊登徵才，招募東岸停車場管理員，但東岸商場新營運廠商徵選明明在1月16日才會有結果，怎麼會提前一天徵才。

吳驊珈表示，NET在5年合約期間投資東岸商場新台幣2.8億元，市府與微風集團簽訂長達合約20年加上10年優先續約，投資金額約2.5億元，兩者金額相似，但合約卻拉長，市府難道沒有圖利嫌疑嗎。

民進黨市議員鄭文婷表示，NET在東岸商場張貼產權告示，謝國樑卻以公權力明目張膽進入私人產權強行接管，謝國樑到底是市長還是強盜，交通處根據違法命令點交東岸商場，謝國樑應公開道歉，王圳宏應該下台。

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對於民進黨團質疑，基隆市政府發言人余治明僅表示，東岸商場之所以發生爭議，全都是前市府當年的不當作為，前市長林右昌到今天都不願意公開說明，不禁讓人覺得是心虛，市府及國民黨團很樂意在議會說明清楚，讓民眾了解事實的真相。

此外，市府發布新聞稿表示，NET提出的民事假處分聲請及行政假處分聲請，都沒有獲得裁准，顯然法院認為沒有必要性與急迫性，市政府尊重NET透過法律途徑釐清爭議的權利，也希望尊重法院審理結果。（編輯：李錫璋）1130206

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