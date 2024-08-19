基隆34處路口 年底前放大行人號誌燈裝宣導板
2024/8/19 11:15（8/19 11:46 更新）
（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市政府考量長者易受到視力退化，影響對交通設施辨識，預計年底前在34處路口，將行人號誌燈鏡面放大至邊長30公分，並在29處路口加裝宣導板，現已在5處路口安裝完成。
市府交通處長王圳宏今天表示，一般行人專用號誌燈長寬各為20公分，因應交通運輸節點、人流商圈等重要處所有許多長者出入，考量長者視力問題，交通處積極向內政部及公路局申請路口交通設施改善工程補助，將行人燈鏡面放大到長寬各為30公分，以提升辨識度。
王圳宏說，市府並挑選29處行人穿越量大的路口加裝宣導板，配合紅綠燈倒數秒數，播放「秒數不夠，下次再過」和「過馬路勿低頭」及「注意轉彎車」等警語，並在行人紅燈時播放圖像，宣傳基隆觀光及市政宣導標語，讓行人停等紅燈時不無聊。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
王圳宏表示，市府已先於5處行人穿越量較大的路口，包含信一和義一路口、仁一和愛三路口、中正和中船路口、明德一路和自治北街路口、明德一路和崇智街口，除將行人號誌燈加大外，並安裝宣導板，讓長者通過路口時看燈可以看得更清楚、行得更安全。
基隆市長謝國樑呼籲，市民落實「行人優先」，車輛行經斑馬線及號誌路口時應停讓行人，行人穿越路口時請走行穿線並遵守號誌，穿越馬路勿當「低頭族」，一同為打造交通友善環境努力。（編輯：張銘坤）1130819
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。